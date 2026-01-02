हॉलीवुड स्टार Will Smith पर लगे सेक्शुअल हैरेसमेंट के आरोप, बंद कमरे में मेल वायलिनिस्ट के साथ किया ऐसा!
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हॉलीवुड जगत के जाने माने अभिनेता विल स्मिथ अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। भारत में भी विल स्मिथ (Will Smith) को काफी पसंद किया जाता है, साथ ही यहां उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी है। अब लीजिए विल स्मिथ एक नए विवाद में फंस गए और ये विवाद इतना बड़ा है कि जिसके चलते विल स्मिथ पर अब यौन उत्पीड़न के आरोप लग गए हैं। क्या है ये पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं...
विल स्मिथ पर लगा यौन उत्पीड़न का आरोप
विल स्मिथ की परेशानियां एक वायलिनिस्ट ने बढ़ाई हैं। दरअसल 'बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी 2025' टूर की वायलिन वादक ब्रायन किंग जोसेफ (Violinist Brian King Joseph) ने लगाए हैं। ब्रायन हॉलीवुड का जाना माना नाम हैं और मशहूर वायलिनिस्ट हैं और America's Got Talent का हिस्सा रहे हैं।
सोशल मीडिया पर उनके एक लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। ब्रायन ने विल स्मिथ और उनकी कंपनी 'ट्रेबॉल स्टूडियोज मैनेजमेंट' (Treyball Studios Management) के खिलाफ आरोप लगाए हैं। ब्रायन ने विल स्मिथ और उनकी कंपनी पर सेक्शुअल हैरेसमेंट और गलत तरीके से नौकरी से निकालने और बदले की कार्रवाई का भी आरोप लगाया है। इस टूर के दौरान ही विल स्मिथ ने ब्रायन के साथ ये सब किया, ऐसा वायलिनिस्ट का आरोप है।
View this post on Instagram
क्या है ये पूरा मामला?
वैरायटी को मिले कोर्ट डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रायन (Brian) ने विल (Will) और ट्रेबॉल स्टूडियो मैनेजमेंट (Treyball Studios Management) पर मुकदमा दायर किया है। ब्रायन किंग जोसेफ (Brian King Joseph) का कहना है कि उन्हें पहली बार नवंबर 2024 में विल स्मिथ (Will Smith) ने सैन डिएगो के एक शो में परफॉर्म करने का मौका दिया और इसके बाद उन्हें यहां रखा।
इसके बाद ब्रायन को विल स्मिथ के 2025 के टूर का ऑफर मिला और अलबम में काम करने के लिए भी कहा। रिपोर्ट के मुताबिक, जैसे-जैसे उन्होंने साथ में समय बिताना शुरू किया, विल स्मिथ ने ब्रायन के साथ ऐसी बातें की, जो साधारण नहीं थीं। विल ने ब्रायन को कहा कि, "तुम्हारे और मेरे बीच एक ऐसा खास कनेक्शन है, जो मेरा किसी और के साथ नहीं है।"
View this post on Instagram
टूर के दौरान क्या हुआ?
कानूनी दस्तावेजों के मुताबिक, कथित तौर पर इस घटना की शुरूआत मार्च 2025 में हुई। ब्रायन विल स्मिथ और पूरे बैंड को ज्वॉइन करने के लिए लास वेगास पहुंचे। जहां सभी के ठहरने की व्यवस्था होटल में की गई। ब्रायन का दावा है कि, उनका बैग और कमरे की चाबी घंटों तक गायब रही और इसका इल्जाम उन्होंने मैनेजमेंट पर लगाया। हालांकि बाद में उन्हें बैग और चाबियां वापस कर दी गईं।
View this post on Instagram
ब्रायन का ये भी कहना है कि उनके कमरे की चाबी सिर्फ एक शख्स के पास ही थी और उनके कमरे में जब वो वापस आए तो उन्हें पता चला कि बिना उनकी इजाजत के उनके कमरे में कोई दाखिल हुआ है। उन्हें वहां कई चीजें जैसे वाइप्स, एक बीयर की बोतल, किसी दूसरे व्यक्ति के नाम वाली HIV की दवा और एक नोट जिसमें लिखा था, “ब्रायन, मैं 5:30 बजे तक वापस आ जाऊंगा, सिर्फ हम दोनों होंगे।'' इसके बाद ब्रायन ने इसकी जानकारी होटल के सिक्योरिटी स्टाफ को दी।
वहीं एक और रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि, जिस रात ब्रायन अपने कमरे में सोने गए तो उसी रात उनके कमरे में विल स्मिथ भी थे। आरोप है कि जब ब्रायन की आंख खुली तो विल स्मिथ उनके बिस्तर के पास खड़े थे। ब्रायन का आरोप है कि विल उनके साथ सेक्शुअल संबंध बनाना चाह रहे थे। वहीं इन आरोपों के बाद विल और उनकी कंपनी ने ब्रायन के निकाल दिया। ब्रायन का आरोप है कि कंपनी ने उनसे झूठ बोलने और मामले को रफा-दफा करने के लिए भी कहा।
