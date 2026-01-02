नए साल पर छाया मातम! होटल रूम में मृत पाई गई इस मशहूर अभिनेता की बेटी, किस वजह से हुई मौत?
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्मी दुनिया में नए साल पर एक मशहूर अभिनेता के घर में मातम छा गया। अर्जुन बिजलानी के ससुर के निधन के बाद एक मशहूर अभिनेता की बेटी की मौत हो गई है। वह नए साल पर होटल के कमरे में मृत पाई गईं।
यह मशहूर अभिनेता हैं टॉमी ली जोन्स (Tommy Lee Jones)। टॉमी ली जींस की बेटी विक्टोरिया जोन्स (Victoria Jones) अब इस दुनिया में नहीं हैं। वह सैन फ्रांसिस्को के एक लग्जरी होटल में मृत पाई गईं।
नहीं रहीं टॉमी ली की बेटी
विक्टोरिया जोन्स की लाश गुरुवार यानी नए साल की सुबह करीब 3 बजकर 14 मिनट के आसपास मिली। NBC बे एरिया के मुताबिक, गुरुवार की सुबह सैन फ्रांसिस्को के फेयरमोंट होटल पर एक महिला की लाश होटल के हॉलवे में मिली जिसके बाद सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट मौके पर पहुंची। पैरामेडिक्स ने पीड़िता को मृत घोषित कर दिया।
होटल में मृत पाई गईं विक्टोरिया
TMZ की रिपोर्ट के मुताबिक, एक पुलिस सोर्स ने बताया कि पीड़िता 34 साल की विक्टोरिया जोन्स थीं जो ऑस्कर विजेता एक्टर टॉमी ली जोन्स की बेटी हैं। फिलहाल, पुलिस को अभी किसी गड़बड़ी का शक नहीं है। एक्ट्रेस की मौत कैसे हुई है, इस बारे में भी अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। कुछ रिपोर्ट्स में सुसाइड का दावा किया जा रहा है। फिलहाल, आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।
Tommy Lee Jones with Daughter Victoria Jones - X
कौन थीं विक्टोरिया जोन्स?
ऑस्कर विनिंग एक्टर टॉमी ली जोन्स की बेटी विक्टोरिया जोन्स भी अभिनय की दुनिया में जलवा बिखेर चुकी थीं। IMDb के मुताबिक, वह अपने पिता की फिल्म मेन इन ब्लैक 2 में काम कर चुकी थीं। वह 34 साल की थीं और लाइमलाइट से दूर रहती थीं।
79 साल के टॉमी ली जोन्स हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता हैं जो मेन इन ब्लैक फ्रेंचाइजी, अंडर सेज, नेचुरल बॉर्न किलर्स, द क्लाइंट औ बैटमैन फॉरएवर जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं।
