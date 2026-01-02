नए साल पर छाया मातम! होटल रूम में मृत पाई गई इस मशहूर अभिनेता की बेटी, किस वजह से हुई मौत?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्मी दुनिया में नए साल पर एक मशहूर अभिनेता के घर में मातम छा गया। अर्जुन बिजलानी के ससुर के निधन के बाद एक मशहूर अभिनेता की बेटी की मौत हो गई है। वह नए साल पर होटल के कमरे में मृत पाई गईं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह मशहूर अभिनेता हैं टॉमी ली जोन्स (Tommy Lee Jones)। टॉमी ली जींस की बेटी विक्टोरिया जोन्स (Victoria Jones) अब इस दुनिया में नहीं हैं। वह सैन फ्रांसिस्को के एक लग्जरी होटल में मृत पाई गईं। नहीं रहीं टॉमी ली की बेटी विक्टोरिया जोन्स की लाश गुरुवार यानी नए साल की सुबह करीब 3 बजकर 14 मिनट के आसपास मिली। NBC बे एरिया के मुताबिक, गुरुवार की सुबह सैन फ्रांसिस्को के फेयरमोंट होटल पर एक महिला की लाश होटल के हॉलवे में मिली जिसके बाद सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट मौके पर पहुंची। पैरामेडिक्स ने पीड़िता को मृत घोषित कर दिया।

होटल में मृत पाई गईं विक्टोरिया TMZ की रिपोर्ट के मुताबिक, एक पुलिस सोर्स ने बताया कि पीड़िता 34 साल की विक्टोरिया जोन्स थीं जो ऑस्कर विजेता एक्टर टॉमी ली जोन्स की बेटी हैं। फिलहाल, पुलिस को अभी किसी गड़बड़ी का शक नहीं है। एक्ट्रेस की मौत कैसे हुई है, इस बारे में भी अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। कुछ रिपोर्ट्स में सुसाइड का दावा किया जा रहा है। फिलहाल, आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।