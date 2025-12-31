Avengers Doomsday Teaser 2: डॉ डूम से महाजंग का हुआ आगाज, कैप्टन अमेरिका के बाद थॉर की हुई धमाकेदार वापसी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्म एवेंजर्स डूम्सडे साल 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है, जिसका इंतजार विदेशी ऑडियंस के साथ-साथ इंडियन फैंस को भी काफी ज्यादा है। कुछ दिनों पहले ही मेकर्स ने फ्रेंचाइजी फिल्म का पहला टीजर रिलीज किया था। अभी तक उस टीजर का खुमार फैंस के दिमाग से उतरा भी नहीं था कि मेकर्स ने इस बीच ही एवेंजर्स डूम्सडे का एक और टीजर रिलीज कर दिया है।

युद्ध पर जाने से पहले बेटी की सुरक्षा की मांगी दुआ थोर सेंट्रिक इस टीजर में भी फैमिली पर ही फोकस रखा गया है, जिसमें दिखाया गया है कि थॉर अपनी गोद ली गई बेटी 'लव' की सुरक्षा के लिए प्रेयर करते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक बार फिर से उसे युद्ध के लिए निकलना है। लव को पहली बार 2022 में आई फिल्म थॉर: लव एंड थंडर में फीचर किया गया था।

थॉर नहीं विलेन की बेटी है लव वैरायटी की रिपोर्ट्स के मुताबिक, थॉर जिस बच्ची को पाल रहा है, वह उसकी नहीं, बल्कि विलेन गॉर द गॉड बुचर की बेटी है। लव एंड थंडर में ये दिखाया गया था कि, जब गॉर की उसकी बेटी को बचाने की प्रार्थनाओं को देवता अनसुना कर देते हैं, तो वह उनसे बदला लेने की ठान लेटा है। हालांकि, वह अपने फाइनल मोमेंट में प्रतिशोध लेने का इरादा त्याग देता है और लव को दोबारा जिंदा कर देता है। वह थॉर से ये वादा लेता है कि वह लव को अपनी खुद की बेटी की तरह पालेगा। इसके बाद लव थॉर के साथ उसके सभी अभियानों में शामिल हो जाती है और उसके स्टॉर्मब्रेकर हथौड़े का इस्तेमाल करती है।