Avengers Doomsday Teaser 2: डॉ डूम से महाजंग का हुआ आगाज, कैप्टन अमेरिका के बाद थॉर की हुई धमाकेदार वापसी
मार्वल यूनिवर्स की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'एवेंजर्स डूम्सडे' में कैप्टन अमेरिका उर्फ क्रिस एवांस की एंट्री के बाद अब हाल ही में सफल फ्रेंचाइजी का दूसरा धम ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्म एवेंजर्स डूम्सडे साल 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है, जिसका इंतजार विदेशी ऑडियंस के साथ-साथ इंडियन फैंस को भी काफी ज्यादा है। कुछ दिनों पहले ही मेकर्स ने फ्रेंचाइजी फिल्म का पहला टीजर रिलीज किया था। अभी तक उस टीजर का खुमार फैंस के दिमाग से उतरा भी नहीं था कि मेकर्स ने इस बीच ही एवेंजर्स डूम्सडे का एक और टीजर रिलीज कर दिया है।
पहले टीजर में जहां क्रिस एवांस (Chris Evans) उर्फ कैप्टन अमेरिका को एक बेबी के साथ दर्शाया गया, तो वहीं एवेंजर्स: डूम्सडे के दूसरे टीजर में क्रिस हेम्सवर्थ को थॉर के रूप में फीचर किया गया है, जिसमें भी परिवार को ही हाइलाइट किया गया है, लेकिन पूरी तैयारियों के साथ।
युद्ध पर जाने से पहले बेटी की सुरक्षा की मांगी दुआ
थोर सेंट्रिक इस टीजर में भी फैमिली पर ही फोकस रखा गया है, जिसमें दिखाया गया है कि थॉर अपनी गोद ली गई बेटी 'लव' की सुरक्षा के लिए प्रेयर करते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक बार फिर से उसे युद्ध के लिए निकलना है। लव को पहली बार 2022 में आई फिल्म थॉर: लव एंड थंडर में फीचर किया गया था।
यह भी पढ़ें- Avengers: Doomsday Teaser Out: लंबे इंतजार के बाद स्टीव रोजर्स बनकर लौट रहे हैं Chris Evans, 'डूम्सडे' का धांसू टीजर आउट
टीजर की शुरुआत होती है एक जंगल से, जहां शांति है और पेड़ों से झांकती हुई धूप आ रही है। जंगल के बीचोंबीच थॉर अपने स्वर्गीय पिता ओडिन से ये प्रार्थना करता है कि वह उन्हें इतनी हिम्मत दे कि वह अपनी बेटी की सुरक्षा कर पाए, क्योंकि वह डॉ डूम से मुकाबला करने के लिए एवेंजर्स को ज्वाइन करने की तैयारी कर रहा है। वह कैजुअल कपड़ों में अपनी बेटी के माथे पर किस करता है और उसे अपने युद्ध के बारे में बताता है।
थॉर नहीं विलेन की बेटी है लव
वैरायटी की रिपोर्ट्स के मुताबिक, थॉर जिस बच्ची को पाल रहा है, वह उसकी नहीं, बल्कि विलेन गॉर द गॉड बुचर की बेटी है। लव एंड थंडर में ये दिखाया गया था कि, जब गॉर की उसकी बेटी को बचाने की प्रार्थनाओं को देवता अनसुना कर देते हैं, तो वह उनसे बदला लेने की ठान लेटा है। हालांकि, वह अपने फाइनल मोमेंट में प्रतिशोध लेने का इरादा त्याग देता है और लव को दोबारा जिंदा कर देता है। वह थॉर से ये वादा लेता है कि वह लव को अपनी खुद की बेटी की तरह पालेगा। इसके बाद लव थॉर के साथ उसके सभी अभियानों में शामिल हो जाती है और उसके स्टॉर्मब्रेकर हथौड़े का इस्तेमाल करती है।
क्रिस हेम्सवर्थ के अलावा एवेंजर्स डूम्सडे में क्रिस इवांस, एंथोनी मैकी, डैनी रामिरेज, सेबेस्टियन स्टेन, पॉल रूड, टॉम हिडलस्टन, लेटिटिया राइट, विंस्टन ड्यूक और सिमु लियू भी अपने-अपने किरदारों के साथ लौट रहे हैं। एवेंजर्स डूम्सडे 18 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।