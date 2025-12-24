Avengers: Doomsday Teaser Out: लंबे इंतजार के बाद स्टीव रोजर्स बनकर लौट रहे हैं Chris Evans, 'डूम्सडे' का धांसू टीजर आउट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मार्वल्स यूनिवर्स की फिल्मों का क्रेज सिर्फ विदेशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इंडियन ऑडियंस के बीच भी काफी ज्यादा है। इस सफल फ्रेंचाइजी की 4 फिल्में अभी तक आ चुकी हैं, जिनमें द एवेंजर्स, एवेंजर्स: एज ऑफ ऑल्टरॉन, एवेंजर्स: इनफिनिटी वॉर, और एवेंजर्स: एंडगेम है। एवेंजर्स सीरीज की चार सफल फिल्मों के बाद अब मेकर्स ने एवेंजर्स: डूम्सडे' का भी ऑफिशियल टीजर रिलीज कर दिया है।

काफी समय से फैंस को एवेंजर्स डूम्सडे का इंतजार था, जिसके न जाने कितने प्रीव्यू और सेट से फोटो लीक हुई, जिससे फैंस की बेताबी सातवें आसमान पर पहुंचीं। एवेंजर्स डूम्सडे के लिए क्रेजी फैंस की ये बेताबी मेकर्स ने कम कर दी है और इसका टीजर आउट किया है।

कैसा है एवेंजर्स डूम्सडे का टीजर? इस टीजर की शुरुआत स्टीव रोजर्स उर्फ क्रिस इवांस के साथ होती है, जो अपनी मोटरसाइकिल से उतरकर घर लौट रहे हैं और उनके बैकग्राउंड में एवेंजर्स की थीम बज रही है। अब आपको उम्मीद होगी कि आप सबके प्यारे सुपरहीरो कैप्टन अमेरिका उर्फ स्टीव धमाकेदार एक्शन करेंगे, लेकिन टीजर में ऐसा कुछ नहीं दिखाया है। अटीजर में स्टीव रोजर्स अपने कैप्टन अमेरिका सूट का अनपैक करते है और उसे देखते हुए कई पुरानी यादों में खो जाते हैं। उनके चेहरे पर ये साफ-साफ दिखता है कि उन्होंने अपनी पुरानी जिंदगी को अभी तक नहीं भुलाया है, सिर्फ वह उसे छोड़कर आगे बढ़े हैं।