Vrusshabha Collection: धुरंधर की आंधी में साउथ फिल्म का बन गया कचूमर, पाई-पाई को तरसी मोहनलाल की मूवी
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Vrusshabha Box Office Collection: क्रिसमस के खास अवसर पर मलयालम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता मोहनलाल की मूवी वृषभ को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। माना जा रहा था कि 2025 में एक बार फिर से मोहनलाल का जादू बॉक्स ऑफिस पर देने को मिलेगा। लेकिन इस बार मामला उल्टा हो गया और उनकी लेटेस्ट फिल्म वृषभा कमाई के मामले में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पाई-पाई को तरसती हुई नजर आ री है।
या फिर ये कह लीजिए कि बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की मूवी धुरंधर की आंधी में वृषभा का कचूमर बन गया है। आइए जानते हैं कि अब तक मोहनलाल की वृषभा ने कितने करोड़ का कोराबर किया है।
कैसा है बॉक्स ऑफिस पर वृषभा का हाल?
25 दिसंबर को वृषभा को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया। फैंटेसी एक्शन ड्रामा फिल्म को लेकर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि साल के अंत में मोहनलाल की ये मूवी रिकॉर्डतोड़ कलेक्शन करती हुई नजर आएगी, लेकिन कहानी में महा ट्विस्ट तब आया जब वृषभा को डबल डिजिट की ओपनिंग भी नहीं मिल सकी।
सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार अब तक रिलीज के तीन दिन के भीतर मोहनलाल की वृषभा 1.15 करोड़ का कारोबार ही कर सकी। इस तरह से वृषभा एक तरीके से महा फ्लॉप हो गई है, जो वीकेंड में भी पैसा कमाने के लिए तरस रही है। साफतौर पर कहा जाए तो वृषभा पर रणवीर सिंह की धुरंधर और कार्तिक आर्यन की नई फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी का असर पड़ा है।
जहां एक तरफ बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर का धमाकेदार प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है, दूसरी तरफ तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी भी ठीकठाक तरीके से नोट छाप रही है। इन दोनों मूवीज के बीच मोहनलाल की वृषभा का हाल बेहाल हो गया है।
वर्ल्डवाइड भी नहीं मिला अच्छा रिस्पॉन्स
घरेलू बॉक्स ऑफिस के अलावा वर्ल्डवाइड भी वृषभा की बहुत बुरी हालत हो गई है। दुनियाभर में अब तक ये मूवी महज 1.60 करोड़ का कारोबार ही कर सकी है। जो ये बताने के लिए काफी है कि वृषभा को न तो ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है और न ही क्रिटिक्स ने इसकी सराहना की है।
