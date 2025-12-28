Vrusshabha Collection: धुरंधर की आंधी में साउथ फिल्म का बन गया कचूमर, पाई-पाई को तरसी मोहनलाल की मूवी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Vrusshabha Box Office Collection: क्रिसमस के खास अवसर पर मलयालम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता मोहनलाल की मूवी वृषभ को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। माना जा रहा था कि 2025 में एक बार फिर से मोहनलाल का जादू बॉक्स ऑफिस पर देने को मिलेगा। लेकिन इस बार मामला उल्टा हो गया और उनकी लेटेस्ट फिल्म वृषभा कमाई के मामले में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पाई-पाई को तरसती हुई नजर आ री है।

या फिर ये कह लीजिए कि बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की मूवी धुरंधर की आंधी में वृषभा का कचूमर बन गया है। आइए जानते हैं कि अब तक मोहनलाल की वृषभा ने कितने करोड़ का कोराबर किया है। कैसा है बॉक्स ऑफिस पर वृषभा का हाल? 25 दिसंबर को वृषभा को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया। फैंटेसी एक्शन ड्रामा फिल्म को लेकर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि साल के अंत में मोहनलाल की ये मूवी रिकॉर्डतोड़ कलेक्शन करती हुई नजर आएगी, लेकिन कहानी में महा ट्विस्ट तब आया जब वृषभा को डबल डिजिट की ओपनिंग भी नहीं मिल सकी।

जहां एक तरफ बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर का धमाकेदार प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है, दूसरी तरफ तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी भी ठीकठाक तरीके से नोट छाप रही है। इन दोनों मूवीज के बीच मोहनलाल की वृषभा का हाल बेहाल हो गया है।