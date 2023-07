SatyaPrem Ki Katha Box Office Day 5: मंडे टेस्ट में हिचकोले खाते नजर आई सत्यप्रेम की कथा, जानें हुई पास या फेल

Satyaprem Ki Katha Box Office Collection Day 5 कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की फिल्म का बिजनेस चर्चा में बना हुआ। आदिपुरुष जैसे बड़े बजट की फिल्म के पिटने के बाद सत्यप्रेम की कथा पर ट्रेड एनालिस्ट की नजरें बनी हुई थी। फिल्म ने भी निराश नहीं किया और पहले दिन से अच्छा कलेक्शन किया। वहीं अब सत्यप्रेम की कथा के मंडे टेस्ट की रिपोर्ट आई है।

Satyaprem Ki Katha Box Office Collection Day 5, Instagram

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, जेएनएन। Satyaprem Ki Katha Box Office Collection Day 5: सत्यप्रेम की कथा ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की। फिल्म पहले दिन से चर्चा में बनी हुई है। सत्यप्रेम की कथा को माउथ पब्लिसिटी का भी फायदा मिल रहा है। फिल्म ने वीकेंड पर शानदार कलेक्शन किया। हालांकि, सोमवार को बॉक्स ऑफिस पर हिचकोले खाते हुए नजर आई। सत्यप्रेम की कथा को मेकर्स ने फेस्टिवल पर 29 जून को रिलीज किया। फिल्म ने ओपनिंग डे पर बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक कमाई की। इसके बाद कलेक्शन में थोड़ी गिरावट भी आई, लेकिन सत्यप्रेम की कथा ने मामला संभालते हुए वीकेंड पर बढ़त बनाई। मंडे टेस्ट में हुई पास या फेल वहीं, सत्यप्रेम की कथा मंडे टेस्ट में लड़खड़ाती हुई दिखाई दी। हालांकि, वीकेंड के बाद ज्यादातर फिल्मों के साथ ऐसा ही देखने को मिलता है। मंडे टेस्ट में फिल्मों के बिजनेस को थोड़ा घाटा सहना ही पड़ जाता है। सत्यप्रेम की कथा मंडे टेस्ट में फेल होती हुई नजर आई। सोमवार को कितना किया बिजनेस सत्यप्रेम की कथा के कलेक्शन में सोमवार को काफी गिरावट आई। Sacnik की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने 3 जुलाई को देशभर में 4 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। हालांकि, ये अभी शुरुआती आंकड़ें है, इनमें बदलाव संभव है। कैसा है फिल्म का बिजनेस सत्यप्रेम की कथा के टोटल बिजनेस की बात करें तो फिल्म ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर अब तक लगभग 42.50 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, सत्यप्रेम की कथा को सोमवार को कुल मिलाकर 11.68% हिंदी ऑक्यूपेंसी मिली। फिल्म का ओपनिंग कलेक्शन सत्यप्रेम की कथा की टीम के अनुसार, फिल्म ने पहले दिन ₹9.25 करोड़, दूसरे दिन ₹7 करोड़ और तीसरे दिन ₹10.10 की कमाई की। सत्यप्रेम की कथा ने ओपनिंग वीकेंड पर ही 38.50 करोड़ की नेट कमाई कर ली थी। फिल्म की स्टार कास्ट सत्यप्रेम की कथा एक म्यूजिकल रोमांस ड्रामा है। फिल्म में कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिका में हैं। सत्यप्रेम की कथा का डायरेक्शन समीर विद्वांस ने किया है, जबकि प्रोडक्शन साजिद नाडियाडवाला ने किया है।

Edited By: Vaishali Chandra