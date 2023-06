Satyaprem Ki Katha Twitter Review: कार्तिक-कियारा की फिल्म लोगों को आई पसंद, कहानी और सोशल मैसेज बने हाइलाइट

नई दिल्ली, जेएनएन। Satyaprem Ki Katha Twitter Reaction: कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की म्यूजिकल ड्रामा फिल्म सत्यप्रेम की कथा थिएटर्स में रिलीज कर दी गई है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो के साथ फिल्म को लेकर रिव्यू भी सामने आने लगे गै।

सत्यप्रेम की कथा देखने के कई लोगों ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी है। ज्यादातर लोगों को फिल्म की कहानी पसंद आई। अगर आप भी सत्यप्रेम की कथा देखने की सोच रहे तो यहां फिल्म को मिले पब्लिक रिव्यू जरूर पढ़ लें...

कहानी की हुई तारीफ

फिल्म की तारीफ करते हुए एक यूजर ने कहा, "सत्यप्रेम की कथा अब तक की सबसे अच्छी फिल्मों में से एक है...दो साधारण लोगों के सच्चे प्यार की कहानी है। साथ ही एक दमदार और खूबसूरत मैसेज सोसायटी को देती है। ये फिल्म हर किसी को पसंद आने वाली है।"

#SatyaPremKiKatha is one of the best movies ever.. Pure love story of two simple human beings with a very strong and beautiful social message ♥️ Everyone is gonna lovvve this movie ❤️🤍❤️🤍#KartikAaryan #KiaraAdvani #namahpictures #sameervidwans— Kartik Aaryan Universe (@UniverseAa16300) June 29, 2023

क्या बनेगी ब्लॉकबस्टर

एक अन्य यूजर ने कहा, "फिल्म बहुत अच्छी है। कुछ सीरियस टॉपिक पर बात करती है। पक्का एक ब्लॉकबस्टर साबित होने वाली है। समीर विद्वांस ने कमाल का काम किया है। उनके विजन को सलाम। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी साथ में कमाल के लग रहे हैं।"

#SatyaPremKiKatha Interval It's really good. Discusses some serious topic. For sure a blockbuster. Hats off to @sameervidwans for your vision.#KartikAaryan is stupendous along with #KiaraAdvani . pic.twitter.com/pZUAqSHylh— Varad khanvilkar (@Varad1508) June 29, 2023

कार्तिक- कियारा ने किया इम्प्रेस

सत्यप्रेम की कथा को चार रेटिंग देते हुए एक यूजर ने किया, "प्यार की एक खूबसूरत कहानी है। फिल्म में प्यार और केमिस्ट्री का हर अंश मौजूद है। डायलॉग्स अच्छे है। परफॉर्मेंस तरड़ी है। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी चमक रहे हैं। इमोशन और कलरफुल रोमांस देखने को मिल रहा है। फिल्म का ड्रामा दिलचस्प है।"

#SatyaPremKiKatha Review Rating - ⭐⭐⭐⭐ Enchanting Melody of Love ! Film has all the bliss of Love and Chemistry That excels in pleasant way Dialogue are Very Good Performance Effective#KartikAaryan and #KiaraAdvani Shining Bright Emotional and Colour Romance Good Drama pic.twitter.com/OqjfHBAClW— BOL INDIA POL (@PrashantMi555) June 29, 2023

कार्तिक को मिली बधाई

कार्तिक आर्यन की बात करते हुए एक फैन ने कहा, "आज सत्तू (कार्तिक आर्यन) का दिन है। आपको खूब सफलता, प्यार और खुशी मिले...फिल्म के लिए ऑल द बेस्ट...लोगों के दिलों के साथ बॉक्स ऑफिस पर राज करो।"

How fast the night changes!!no today is sattu's day..@TheAaryanKartik. I want u to achieve every bit of success,love and happiness..Bestest wishes for the movie..love u sattu and now rock the box office and people's hearts too..❤️🥳#KartikAaryan #SatyapremKiKatha pic.twitter.com/whhtofMK8h— Alia Khan (@aliakhan2139136) June 29, 2023

फिल्म की डायरेक्टर

सत्यप्रेम की कथा का डायरेक्शन समीर विद्वांस ने किया है। वहीं, प्रोडक्शन साजिद नाडियाडवाला ने किया है। फिल्म में कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी के साथ शिखा तलसानिया, सुप्रिया पाठक, रितु शिवपुरी और मेहरू शेख जैसे सितारे भी अहम किरदारों में हैं।