SatyaPrem Ki Katha Box Office Day 1: कार्तिक- कियारा की फिल्म ने पहले दिन ही जमाई धाक, छुट्टी का उठाया फायदा

नई दिल्ली, जेएनएन। Satyaprem Ki Katha Box Office Collection Day 1: कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की रोमांटिक ड्रामा फिल्म सत्यप्रेम की कथा को क्रिटिक्स और पब्लिक से पॉजिटिव रिव्यू मिल रहे है। मेकर्स ने फिल्म को रिलीज करने के लिए बकरीद का फेस्टिवल चुना, जिससे उन्हें फायदा होते हुए भी दिख रहा है। फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की है। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी पिछले काफी दिनों से सत्यप्रेम की कथा का प्रमोशन कर रहे थे। एक्टर के लिए इस फिल्म का हिट होना बेहद जरूरी है, क्योंकि उनकी पिछली रिलीज फिल्म शहजादा बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई थी। वीकेंड पर बढ़ सकता है बिजनेस आदिपुरुष जैसी बड़ी फिल्म की असफलता के बाद लोगों की नजरे सत्यप्रेम की कथा पर टिकी हुई थी। वहीं, अब रिलीज के बाद फिल्म को अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही हैं। सत्यप्रेम की कथा ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी ओपनिंग ली है। फिल्म को आने वाले दिनों में वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से भी फायदा मिल सकता है। पहले दिन कमाए इतने करोड़ Boxofficeindia.com की रिपोर्ट के अनुसार, सत्यप्रेम की कथा ने पहले दिन ही सिनेमाघरों में अपनी धाक जमाने की पूरी कोशिश की और लगभग 9 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने गुरुवार को डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 8.5 -9 करोड़ के बीच नेट बिजनेस किया है। फिल्म को मिली अच्छी ओपनिंग हालांकि, कार्तिक आर्यन की सत्यप्रेम की कथा अभी भी उनकी सुपरहिट फिल्म भूल भुलैया 2 से पीछे है, लेकिन शहजादा से आगे है। बीते साल रिलीज हुई भूल भुलैया 2 ने ओपनिंग डे पर 14 करोड़ के साथ टिकट खिड़की पर खाता खोला था। वहीं, शहजादा की कमाई पहले दिन महज 6 करोड़ थी। फिल्म की स्टार कास्ट सत्यप्रेम की कथा का डायरेक्शन समीर विद्वांस ने किया है और प्रोडक्शन साजिद नाडियाडवाला ने किया है। फिल्म में कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी के अलावा सुप्रिया पाठक, गजराज राव, सिद्धार्थ रंदेरिया, अनुराधा पटेल, राजपाल यादव, निर्मित सावंत और शिखा तल्सानिया भी अहम किरदारों में हैं।

