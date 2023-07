Oppenheimer Collection Day 5: 'ओपेनहाइमर' पर पड़ रहा विवाद का असर! घट कर इतनी हो गई फिल्म की कमाई

नई दिल्ली, जेएनएन। बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग डे पर डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'ओपेनहाइमर' की धूम मची है। फिल्म को देखने वालों ने इसके सिनेमाटिक व्यू की तारीफ की है। 'ओपेनहाइमर' को रिलीज के पांच दिन पूरे हो चुके हैं।

मूवी को 'बार्बी' से कड़ी टक्कर मिलते दिख रही है, जो कि 'ओपेनहाइमर' के साथ 21 जुलाई को ही रिलीज हुई थी। इस बीच टॉम क्रूज की 'मिशन इम्पसॉबिल 7' पहले से ही बॉक्स ऑफिस पर धाक जमाए हुई है। इन सबके बीच भी ओपेनहाइमर फिल्म ने दिलचस्प आंकड़ों की कमाई की है।

'ओपेनहाइमर' परमाणु बम के जनक कहे जाने वाले जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर की लाइफ पर आधारित फिल्म है। सिलियन मर्फी ने उनका किरदार निभाया है। फिल्म इंटीमेट सीन के दौरान पढ़े गए भगवत गीता वाले सीन को लेकर विवादों से घिरी है। इस विवाद का असर फिल्म की कमाई पर पड़ता नजर आया है।

