Oppenheimer Box Office Day 4: इंडिया में घटी 'ओपेनहाइमर' की कमाई, सोमवार को बस इतना ही कमा पाई हॉलीवुड फिल्म

Oppenheimer Box Office Day 4 सिलियन मर्फी और फ्लोरेंस पुघ स्टारर हॉलीवुड फिल्म ओपेनहाइमर की शुरुआत इंडिया में काफी अच्छी हुई थी। दुनियाभर में ये फिल्म बार्बी से भले ही पिछड गई हो लेकिन वीकेंड तक इंडिया में फिल्म ने काफी अच्छा कारोबार किया। हालांकि सोमवार को फिल्म की कमाई में भारी गिरावट देखने को मिली। जानिए इंडिया में अब तक फिल्म ने कितनी कमाई की।

Oppenheimer Box Office Day 4 Collection Cillian Murphy and Christopher Nolan Film Collection Goes Down on Monday in India/Instagram

Your browser does not support the audio element.