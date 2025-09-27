Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    OG Worldwide Box Office: 2 दिन में ही साउथ मूवी ने हिला डाला बॉक्स ऑफिस, अक्षय की फिल्म का छीना सिंहासन

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 02:30 PM (IST)

    OG Collection Worldwide पवन कल्याण और इमरान हाशमी स्टारर फिल्म दे कॉल हिम ओजी को गुरुवार को बेहतरीन शुरुआत मिली है। 2 दिन में इंडिया में गदर मचाने वाली इस मूवी ने शुक्रवार को तो दुनियाभर में गर्दा ही उड़ा दिया है। महज 2 दिन की कमाई से साउथ की इस फिल्म ने अक्षय कुमार की बड़ी फिल्म को सिंहासन से उतार फेंका है।

    prefferd source google
    Hero Image
    OG ने 2 दिनों में तोड़ा अक्षय कुमार की फिल्म का रिकॉर्ड/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जॉली एलएलबी 3 इंडिया और वर्ल्डवाइड शांति से बिजनेस कर रही थी, लेकिन इस बीच ही साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण की फिल्म ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा डाला है। भारत में 2 दिनों के अंदर 104.35 करोड़ कमाने वाली मूवी ने तो ग्लोबल मार्केट में हाहाकार मचा दिया है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    25 सितंबर को रिलीज हुई 'दे कॉल मी OG' ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने के साथ ही अक्षय कुमार की एक बड़ी फिल्म का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला है। विदेशों में एडवांस बुकिंग कमाई में गर्दा उड़ा चुकी इमरान हाशमी की मूवी ने 2 दिनों के कितने करोड़ कमा लिए हैं, फटाफट बिना देरी किए देखते हैं आंकड़ें: 

    शुक्रवार को OG का हुआ धमाकेदार बिजनेस

    पवन कल्याण और इमरान हाशमी स्टारर एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' ने रिलीज से पहले ही एडवांस बुकिंग में विदेशों में 50 करोड़ के आसपास की कमाई की थी। इमरान हाशमी की तेलुगु डेब्यू स्टारर फिल्म इस साल की टॉप 10 फिल्मों में सबसे बड़ी और अच्छी ओपनिंग करने वाली फिल्मों में से एक हैं। 

    यह भी पढ़ें- OG Box Office Collection Day 2: पवन कल्याण की ओजी ने निकाला जॉली एलएलबी 3 का दम, दो दिन में 100 करोड़ का आंकड़ा पार

    फिल्म के निर्माता DVV एंटरटेनमेंट ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर जानकारी शेयर करते हुए बताया था कि फिल्म ने पहले ही दिन 154 करोड़ रुपए का बिजनेस करते हुए अक्षय कुमार की हालिया रिलीज फिल्म 'जॉली एलएलबी-3' को सिंहासन पर जमने से पहले ही उसे नीचे फेंक दिया है। 2 दिनों के अंदर ही ये फिल्म अक्षय की जॉली एलएलबी 3 से कमाई के मामले में काफी आगे निकल गई है। अभी फिल्म का फिलहाल दूसरे दिन का वर्ल्डवाइड कलेक्शन सामने नहीं आया है। उम्मीद है कि फिल्म वीकेंड से पहले ही 250 करोड़ का बिजनेस कर लेगी। 

     

    जवान सहित इन 5 फिल्मों को भी ओपनिंग डे में छोड़ा पीछे

    OG ने दुनियाभर में कमाई के मामले में सिर्फ अक्षय कुमार की जॉली एलएलबी 3 और रेड 2 जैसी फिल्मों को पीछे नहीं छोड़ा है, बल्कि शाह रुख खान की जवान, रणबीर कपूर की एनिमल और कूली को भी ओपनिंग डे कलेक्शन के मामले में पीछे छोड़ दिया है। 

    जवान ने जहां ओपनिंग डे पर 128 करोड़ का बिजनेस किया था, तो वहीं  एनिमल (116 करोड़) से और कूली ने 153 करोड़ की कमाई की थी। इस फिल्म का ओवरसीज बिजनेस ओपनिंग डे पर 42.5 करोड़ के आसपास हुआ है। 

    यह भी पढ़ें- OG Box Office Collection Day 1: पवन कल्याण की आंधी में उजड़ा कूली का रिकॉर्ड, ओजी ने पहले दिन कमाई से किया दंग