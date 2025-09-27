Jolly LLB 3 Worldwide Collection: विदेशों में जॉली एलएलबी 3 की तूफानी रफ्तार, शुक्रवार को कमाई में बल्ले-बल्ले

Jolly LLB 3 Total Collection अक्षय कुमार और अरशद वारसी स्टारर फिल्म जॉली एलएलबी 3 लगातार दुनियाभर में गदर मचा रही है। 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने के बाद भी फिल्म की तूफानी रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है। 8 दिनों में मूवी की वर्ल्डवाइड कितनी कमाई हुई चलिए देखते हैं

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जिस पल का अक्षय कुमार को बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार वह आ ही गया है। केसरी चैप्टर 2 और हाउसफुल भले ही बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल न कर पाई हो, लेकिन उनकी इस साल तीसरी रिलीज फिल्म 'जॉली एलएलबी-3' (Jolly LLB 3) लगातार अच्छा बिजनेस कर रही है।

19 सितंबर को रिलीज इस फिल्म को थिएटर में आए हुए 8 दिन पूरे हो चुके हैं। वर्ल्डवाइड इस फिल्म ने एक हफ्ता पूरा होने के साथ ही कितना कलेक्शन किया है, चलिए बिना देरी किए हुए देखते हैं आंकड़े:

जॉली एलएलबी 3 ने की शुक्रवार को अच्छी कमाई जॉली एलएलबी 3 वर्ल्डवाइड लगातार अच्छा बिजनेस कर रही है। इस मूवी ने दुनियाभर में पहले दिन 15 करोड़ के आसपास कमाई की थी, लेकिन वीकेंड पर मूवी ने गर्दा ही उड़ा दिया और फिल्म अक्षय कुमार और अरशद वारसी की मूवी का कलेक्शन 53 करोड़ हो गया। एक हफ्ते से पहले ही कोर्टरूम ड्रामा मूवी ने वर्ल्डवाइड 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। अब फिल्म के आठवें दिन की कमाई भी सामने आ गई है।