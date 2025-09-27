Language
    Jolly LLB 3 Worldwide Collection: विदेशों में जॉली एलएलबी 3 की तूफानी रफ्तार, शुक्रवार को कमाई में बल्ले-बल्ले

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 09:51 AM (IST)

    Jolly LLB 3 Total Collection अक्षय कुमार और अरशद वारसी स्टारर फिल्म जॉली एलएलबी 3 लगातार दुनियाभर में गदर मचा रही है। 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने के बाद भी फिल्म की तूफानी रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है। 8 दिनों में मूवी की वर्ल्डवाइड कितनी कमाई हुई चलिए देखते हैं

    जॉली एलएलबी 3 वर्ल्डवाइड कलेक्शन/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जिस पल का अक्षय कुमार को बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार वह आ ही गया है। केसरी चैप्टर 2 और हाउसफुल भले ही बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल न कर पाई हो, लेकिन उनकी इस साल तीसरी रिलीज फिल्म 'जॉली एलएलबी-3' (Jolly LLB 3) लगातार अच्छा बिजनेस कर रही है। 

    19 सितंबर को रिलीज इस फिल्म को थिएटर में आए हुए 8 दिन पूरे हो चुके हैं। वर्ल्डवाइड इस फिल्म ने एक हफ्ता पूरा होने के साथ ही कितना कलेक्शन किया है, चलिए बिना देरी किए हुए देखते हैं आंकड़े: 

    जॉली एलएलबी 3 ने की शुक्रवार को अच्छी कमाई 

    जॉली एलएलबी 3 वर्ल्डवाइड लगातार अच्छा बिजनेस कर रही है। इस मूवी ने दुनियाभर में पहले दिन 15 करोड़ के आसपास कमाई की थी, लेकिन वीकेंड पर मूवी ने गर्दा ही उड़ा दिया और फिल्म अक्षय कुमार और अरशद वारसी की मूवी का कलेक्शन 53 करोड़ हो गया। एक हफ्ते से पहले ही कोर्टरूम ड्रामा मूवी ने वर्ल्डवाइड 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। अब फिल्म के आठवें दिन की कमाई भी सामने आ गई है। 

    सैकनलिक.कॉम की रिपोर्ट्स के मुताबिक, शुक्रवार तक जॉली एलएलबी 3 ने वर्ल्डवाइड टोटल 113 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। यानी कि 2 दिनों में फिल्म की कमाई तकरीबन 5 करोड़ के आसपास हुई है। 

    वर्ल्डवाइड  113 करोड़
    इंडिया नेट  78 करोड़
    इंडिया ग्रॉस  88.5 करोड़
    ओवरसीज  24.5 करोड़
    शुक्रवार  5 करोड़ (2 डेज)

    इस देश में जॉली एलएलबी 3 कर रही है अच्छा बिजनेस 

    जॉली एलएलबी 3 विदेशों में ऑस्ट्रेलिया से लेकर जर्मनी और यूएस में सहित 5 से 6 देशों में रिलीज हुई थी। ये फिल्म सबसे अच्छा बिजनेस नॉर्थ अमेरिका में कर रही है। इंडिया में 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने को तैयार इस फिल्म का विदेशों में बिजनेस तकरीबन 24. 5 करोड़ तक का हुआ है। अब फिल्म अपने दूसरे वीकेंड पर क्या कमाल करेगी, ये देखने वाली बात होगी। 

    आपको बता दें कि जॉली एलएलबी 3 थिएटर के डेढ़ महीने के बाद ओटीटी पर आएगी। अक्षय कुमार की फिल्म का स्ट्रीमिंग पार्टनर नेटफ्लिक्स (Netflix) है। मूवी की कहानी की बात करें तो ये फिल्म किसानों की प्रॉपर्टी पर किस तरह से जबरन कब्जा किया जाता है, इस चीज को बड़ी ही बारीकियों से दर्शाती है। एक सीरियस मुद्दे को उठाने के साथ-साथ अक्षय कुमार और अरशद वारसी ने मूवी से कॉमेडी और पंच का फ्लेवर गायब नहीं होने दिया और यही मूवी की यूएसपी है। 

