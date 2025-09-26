Jolly LLB 3 Collection Day 8: बॉक्स ऑफिस पर नहीं थम रही 'जॉली एलएलबी 3' की रफ्तार, 100 करोड़ से बस इतने कदम दूर

Jolly LLB 3 Collection अक्षय कुमार-अरशद वारसी स्टारर जॉली एलएलबी 3 ने 12 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर खाता खोला। पहले वीकेंड पर ही फिल्म ने 50 करोड़ का आंकड़ा पूरा कर लिया अब फिल्म 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा छूने की दहलीज पर खड़ी है। पढ़ें फिल्म का आंठवें दिन का कलेक्शन।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जॉली एलएलबी 3 ने बॉक्स ऑफिस पर 12.5 करोड़ रुपये की शानदार कमाई के साथ शुरुआत की। अक्षय कुमार और अरशद वारसी की शानदार स्टारडम की बदौलत शनिवार को फिल्म की कमाई में 60% की बढ़ोतरी हुई और वीकेंड में फिल्म की कमाई में तेजी देखी गई। हालांकि, सोमवार को कमाई में थोड़ी गिरावट दर्ज हुई। आज जॉली एलएलबी 3 का दूसरा शुक्रवार है और वीकेंड बस आने ही वाला है, ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या वीकेंड से पहले फिल्म 100 करोड़ कमा पाएगी। आइए आज की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जॉली एलएलबी 3 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 8 सैकनिल्क के मुताबिक पहले हफ्ते के आखिरी तक जॉली एलएलबी 3 का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 74 करोड़ रुपये हो गया था। सातवें दिन फिल्म की कमाई में लगभग 11% की गिरावट आई और यह केवल 4 करोड़ रुपये ही कमा पाई। जॉली एलएलबी 3 ने 8वें दिन अब तक बॉक्स ऑफिस पर 2.32 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। आज के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, जॉली एलएलबी 3 का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 76.32 करोड़ रुपये हो गया है।

फोटो क्रेडिट- जॉली एलएलबी 3 यह भी पढ़ें- Akshay Kumar के जॉली नेचर की वजह से डिप्रेशन में चली गई थी ये एक्ट्रेस, घुटनों को लेकर किया था गंदा मजाक? कांतारा से पहले फिल्म को करनी होगी अच्छी कमाई अक्षय कुमार और अरशद वारसी स्टारर जॉली एलएलबी 3 कथित तौर पर लगभग 80 करोड़ रुपये के बजट पर बनी है। जिसे यह बहुत जल्दी ही कवर कर लेगी लेकिन प्रॉफिट के लिए जॉली एलएलबी को अभी कुछ और दिन और बॉक्स ऑफिस पर अपनी रफ्तार पकड़नी होगी। फिल्म अगली बड़ी रिलीज दशहरे पर कांतारा: चैप्टर 1 है तब तक जॉली एलएलबी 3 के लिए मैदान खाली है।