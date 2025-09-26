Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Jolly LLB 3 Collection Day 8: बॉक्स ऑफिस पर नहीं थम रही 'जॉली एलएलबी 3' की रफ्तार, 100 करोड़ से बस इतने कदम दूर

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 09:12 PM (IST)

    Jolly LLB 3 Collection अक्षय कुमार-अरशद वारसी स्टारर जॉली एलएलबी 3 ने 12 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर खाता खोला। पहले वीकेंड पर ही फिल्म ने 50 करोड़ का आंकड़ा पूरा कर लिया अब फिल्म 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा छूने की दहलीज पर खड़ी है। पढ़ें फिल्म का आंठवें दिन का कलेक्शन।

    prefferd source google
    Hero Image
    जॉली एलएलबी 3 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 8

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जॉली एलएलबी 3 ने बॉक्स ऑफिस पर 12.5 करोड़ रुपये की शानदार कमाई के साथ शुरुआत की। अक्षय कुमार और अरशद वारसी की शानदार स्टारडम की बदौलत शनिवार को फिल्म की कमाई में 60% की बढ़ोतरी हुई और वीकेंड में फिल्म की कमाई में तेजी देखी गई। हालांकि, सोमवार को कमाई में थोड़ी गिरावट दर्ज हुई। आज जॉली एलएलबी 3 का दूसरा शुक्रवार है और वीकेंड बस आने ही वाला है, ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या वीकेंड से पहले फिल्म 100 करोड़ कमा पाएगी। आइए आज की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जॉली एलएलबी 3 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 8

    सैकनिल्क के मुताबिक पहले हफ्ते के आखिरी तक जॉली एलएलबी 3 का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 74 करोड़ रुपये हो गया था। सातवें दिन फिल्म की कमाई में लगभग 11% की गिरावट आई और यह केवल 4 करोड़ रुपये ही कमा पाई। जॉली एलएलबी 3 ने 8वें दिन अब तक बॉक्स ऑफिस पर 2.32 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। आज के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, जॉली एलएलबी 3 का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 76.32 करोड़ रुपये हो गया है।

    फोटो क्रेडिट- जॉली एलएलबी 3

    यह भी पढ़ें- Akshay Kumar के जॉली नेचर की वजह से डिप्रेशन में चली गई थी ये एक्ट्रेस, घुटनों को लेकर किया था गंदा मजाक?

    कांतारा से पहले फिल्म को करनी होगी अच्छी कमाई

    अक्षय कुमार और अरशद वारसी स्टारर जॉली एलएलबी 3 कथित तौर पर लगभग 80 करोड़ रुपये के बजट पर बनी है। जिसे यह बहुत जल्दी ही कवर कर लेगी लेकिन प्रॉफिट के लिए जॉली एलएलबी को अभी कुछ और दिन और बॉक्स ऑफिस पर अपनी रफ्तार पकड़नी होगी। फिल्म अगली बड़ी रिलीज दशहरे पर कांतारा: चैप्टर 1 है तब तक जॉली एलएलबी 3 के लिए मैदान खाली है।

    फोटो क्रेडिट- जॉली एलएलबी 3

    यह फिल्म कोर्टरूम कॉमेडी-ड्रामा है जिसमें अक्षय और अरशद एक दूसरे से कोर्ट में भिड़ते हैं लेकिन इसमें कॉमेडी का तड़का लगाया गया है और पहले की दो फिल्मों के तरह ही भरपूर ड्रामा और आखिरी में एक सोशल मैसेज दिया गया है। सुभाष कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म में अक्षय और अरशद के अलावा सौरभ शुक्ला हैं जिन्होंने जज का किरदार निभाया है। इनके अलावा हुमा कुरैशी और अमृता राव भी अहम रोल प्ले कर रही हैं। फिल्म 19 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई है।

    यह भी पढ़ें- Jolly LLB 3 Worldwide Collection : जॉली एलएलबी 3 का 6 दिन में 90% बजट रिकवर, विदेशों में गाड़े सफलता के झंडे