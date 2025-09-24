Akshay Kumar के जॉली नेचर की वजह से डिप्रेशन में चली गई थी ये एक्ट्रेस, घुटनों को लेकर किया था गंदा मजाक?

Language
    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 07:30 AM (IST)

    बॉलीवुड इंडस्ट्री में ये बात किसी से नहीं छुपी है कि अक्षय कुमार मजाकिया स्वभाव के हैं। वह कभी कभी कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे सामने वाला इम्बेरेस होकर चुप हो जाता है। 90 के दशक में कुछ ऐसा ही अक्षय कुमार ने अपनी एक को-स्टार के साथ किया था जिसकी वजह से वह डिप्रेशन में चली गई थी जिसका खुलासा खुद उन्होंने किया।

    अक्षय कुमार के मजाक की वजह से डिप्रेशन में चली गई थी ये एक्ट्रेस/ फोटो- Imdb

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कई स्टार्स ये बात मान चुके हैं कि बॉलीवुड में 2 सबसे बड़े प्रैंकस्टार अक्षय कुमार और अजय देवगन है। वह एक्टर ही नहीं, बल्कि अपनी हीरोइनों पर भी सेट पर काफी प्रैंक करते हैं। खास तौर पर अक्षय कुमार तो अपना विटी साइड दिखाने से बिल्कुल भी पीछे नहीं रहते। 

    कभी वह कटरीना कैफ को अपनी मस्ती से परेशान करते हैं, तो कभी सोनाक्षी और मौनी रॉय को। ये एक्ट्रेसेस अक्की के इस स्वभाव को बेहतरीन तरीके से समझ चुकी हैं, इसलिए वह उनकी बातों को हंसी में लेती हैं। हालांकि, 90 के दशक में एक ऐसी एक्ट्रेस थीं, जो अक्षय द्वारा किए गए मजाक से बहुत ज्यादा हर्ट हुई थी। उन्हें खिलाड़ी कुमार की बातों से इतना दुख पहुंचा था कि वह डिप्रेशन में चली गई थी। क्या है ये पूरा किस्सा और कौन थी वह 90 की हसीना चलिए आपको बताते हैं: 

    अक्षय कुमार ने घुटनों पर किया था कमेंट

    सिद्धार्थ कनन से खास बातचीत में एक्ट्रेस शांति प्रिया ने ये किस्सा बताया। उन्होंने साल 1991 में अक्षय कुमार के अपोजिट फिल्म 'सौगंध' में काम किया था। इसके बाद दोनों की जोड़ी मूवी इक्के पे इक्का में नजर आई, जो 1994 में रिलीज हुई। शांति प्रिया ने बताया कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अक्षय ने उनसे ऐसी बात कही थी, जिससे वह डिप्रेशन में चली गई थीं। 

     "एक दिन हम लोग यूं ही बैठे हुए थे तो अक्षय कुमार ने मेरे पैरों की तरफ देखा और मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें चोट लगी है? क्या तुम कहीं गिर गई हो? अक्की के इस तरह का जवाब सुनकर मैंने कहा नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। मेरी ये बात सुनकर अक्षय ने कहा कि तुम्हारे घुटने इतने काले क्यों है, क्या कोई ब्लड क्लॉट है। उस समय मुझे बिल्कुल नहीं समझ आया कि मैं उनकी बातों का कैसे जवाब दूं। बस मुझे उनकी इस बात से दुख पहुंचा, फिर मैं डिप्रेशन में चली गई"। 

    अक्षय कुमार ने नहीं मांगी कभी गलती की माफी

    शांति प्रिया ने आगे बताया कि उन्हें उम्मीद थी कि अक्षय कुमार को अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जॉली एलएलबी 3 एक्टर को ये तो समझ आ गया कि शांति प्रिया को बुरा लगा है। उन्होंने शांति प्रिया के पास जाकर बस ये कहा कि ये बात उनके मुंह से फ्लो-फ्लो में निकल गई, लेकिन माफी फिर भी नहीं मांगी। 

    रिपोर्ट्स की मानें तो इक्के पे इक्का शांति प्रिया की पहली इनिंग की आखिरी फिल्म थी। जब एक्ट्रेस इंडस्ट्री से गायब हुई थीं, तो कुछ लोग ये भी कहते थे कि उन्होंने डिप्रेशन के कारण इंडस्ट्री छोड़ी है। हालांकि, उन्होंने खुद ये क्लियर किया कि बाजीगर एक्ट्रेस सिद्धार्थ रे से शादी के बाद उन्होंने खुद इंडस्ट्री से दूरी बनाने का फैसला लिया था। 

