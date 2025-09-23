अलर्ट रहें... AI ने अक्षय कुमार को बनाया महर्षि वाल्मीकि, वीडियो देख भड़के खिलाड़ी कुमार ने लोगों से की ये अपील

अभिनेता अक्षय कुमार ने एक वायरल AI-जनरेटेड फर्जी वीडियो की आलोचना की है जिसमें उन्हें महर्षि वाल्मीकि के रूप में दिखाया गया है। कुमार ने मीडिया से रिक्वेस्ट की है कि शेयर करने से पहले कंटेंट देख लें कि क्या है। एक्टर ने फैंस से AI से बने वीडियो को न फैलाने का अनुरोध किया।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड खिलाड़ी अक्षय कुमार का एआई सा बना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे महर्षि वाल्मीकि के रोल में दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अक्षय कुमार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कड़ी आलोचना की है। मंगलवार को, कुमार ने सोशल मीडिया पर एक नोट पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने एआई से बना वीडियो वायरल होने पर चिंता व्यक्त की। जिसके बारे में उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया संस्थानों ने भी इसकी रिपोर्ट की थी। एक्टर ने इसे लेकर मीडिया और फैंस दोनों से रिक्वेस्ट की है कि ऐसी चीजों को वायरल करने से बचें।

एआई वीडियो में वाल्मिकी बने अक्षय कुमार अपने बयान में कुमार ने एआई जनरेटेड गलत सूचनाओं के खतरे पर जोर दिया। उन्होंने कहा, 'हाल ही में मुझे एक फिल्म के ट्रेलर के कुछ एआई-जररेटेड वीडियो मिले हैं जिनमें मुझे महर्षि वाल्मीकि की भूमिका में दिखाया गया है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ऐसे सभी वीडियो फर्जी हैं और एआई का इस्तेमाल करके बनाए गए हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि कुछ न्यूज चैनल बिना यह जांचे कि ये असली हैं या फर्जी, इन्हें 'खबर' मान लेते हैं'।