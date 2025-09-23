अलर्ट रहें... AI ने अक्षय कुमार को बनाया महर्षि वाल्मीकि, वीडियो देख भड़के खिलाड़ी कुमार ने लोगों से की ये अपील

Language
    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 03:26 PM (IST)

    अभिनेता अक्षय कुमार ने एक वायरल AI-जनरेटेड फर्जी वीडियो की आलोचना की है जिसमें उन्हें महर्षि वाल्मीकि के रूप में दिखाया गया है। कुमार ने मीडिया से रिक्वेस्ट की है कि शेयर करने से पहले कंटेंट देख लें कि क्या है। एक्टर ने फैंस से AI से बने वीडियो को न फैलाने का अनुरोध किया।

    एआई ने अक्षय कुमार को बनाया महर्षि वाल्मीकि

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड खिलाड़ी अक्षय कुमार का एआई सा बना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे महर्षि वाल्मीकि के रोल में दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अक्षय कुमार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कड़ी आलोचना की है। मंगलवार को, कुमार ने सोशल मीडिया पर एक नोट पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने एआई से बना वीडियो वायरल होने पर चिंता व्यक्त की। जिसके बारे में उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया संस्थानों ने भी इसकी रिपोर्ट की थी। एक्टर ने इसे लेकर मीडिया और फैंस दोनों से रिक्वेस्ट की है कि ऐसी चीजों को वायरल करने से बचें।

    एआई वीडियो में वाल्मिकी बने अक्षय कुमार

    अपने बयान में कुमार ने एआई जनरेटेड गलत सूचनाओं के खतरे पर जोर दिया। उन्होंने कहा, 'हाल ही में मुझे एक फिल्म के ट्रेलर के कुछ एआई-जररेटेड वीडियो मिले हैं जिनमें मुझे महर्षि वाल्मीकि की भूमिका में दिखाया गया है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ऐसे सभी वीडियो फर्जी हैं और एआई का इस्तेमाल करके बनाए गए हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि कुछ न्यूज चैनल बिना यह जांचे कि ये असली हैं या फर्जी, इन्हें 'खबर' मान लेते हैं'।

     

    फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया

    अक्षय ने फैंस से की ये रिक्वेस्ट

    एक्टर ने अपने फैंस को एआई से छेड़छाड़ किए गए वीडयो बनाने या शेयर करने को लेकर रिक्वेस्ट की। उन्होंने इस तरह के कंटेंट के तेजी से फैलने पर जोर दिया और खास तौर पर मीडिया को संबोधित करते हुए उनसे और ज्यादा सतर्कता बरतने का आग्रह किया। अभिनेता ने आगे कहा, 'आज के समय में जब हेरफेर करने वाले एआई के जरिए कंटेंट तेजी से बन रहा है तो मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूं ऐसा कंटेंट पहले चेक करने के बाद ही उसे रिपोर्ट करें'।

    वर्कफ्रंट की बात करें तो अक्षय अपनी नई फिल्म जॉली एलएलबी 3 का प्रमोशन कर रहे हैं जो इस वक्त सिनेमाघरों में चल रही है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है और चार दिनों में लगभग 60 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्मों में वेलकम टू द जंगल है जो कि एक मल्टीस्टारर फिल्म है। वहीं वे हॉरर कॉमेडी भूत बंगला में भी नजर आएंगे। जो अप्रैल 2026 में रिलीज होगी।

