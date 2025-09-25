Jolly LLB 3 Worldwide Collection : जॉली एलएलबी 3 का 6 दिन में 90% बजट रिकवर, विदेशों में गाड़े सफलता के झंडे

Jolly LLB 3 Total Collection अक्षय कुमार और अरशद वारसी की कोर्टरूम ड्रामा फिल्म जॉली एलएलबी-3 को भले ही स्लो शुरुआत मिली हो लेकिन महज 6 दिनों के अंदर ही फिल्म ने दुनियाभर में गदर मचाकर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और बजट रिकवर करने के करीब पहुंच गई है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अक्षय कुमार की कोर्टरूम ड्रामा फिल्म जॉली एलएलबी 3 ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया है। 15 करोड़ से ग्लोबली शुरुआत करने वाली इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड ऐसा गदर मचाया है कि बागी 4 और द बंगाल फाइल्स जैसी मूवीज को कमाने का कोई मौका नहीं मिल रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से लेकर जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में रिलीज हुई जॉली एलएलबी 3 का विदेशों में बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। यही वजह है कि एक हफ्ता पूरा होने से पहले ही दुनियाभर में अक्षय-अरशद स्टारर फिल्म ने 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई करते हुए सफलता के झंडे गाड़े हैं। बुधवार को फिल्म की विदेशों में टोटल कितनी कमाई हुई, चलिए देखते हैं आंकड़े:

बुधवार को जॉली एलएलबी 3 हुई 100 करोड़ के पार जॉली एलएलबी 3 की शुरुआत वर्ल्डवाइड काफी स्लो हुई थी। समीक्षकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिलने के बाद ये उम्मीद नहीं थी कि फिल्म अपनी ग्लोबल स्तर पर कमाई से सबको हैरान कर देगी। हालांकि, ऐसा हुआ है। पहले वीकेंड पर 53 करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया था। सोमवार को मूवी की कमाई 83 और मंगलवार को 91 करोड़ तक वर्ल्डवाइड पहुंची थी।