Jolly LLB 3 Collection Day 6: हो गई मौज! जॉली के फेर में आए दर्शक, वीकडे पर हुई धुंआधार कमाई
Jolly LLB Box Office Collection दुनियाभर के साथ जॉलीएलएलबी 3 घरेलू बॉक्स ऑफिस पर भी धमाल मचा रही है। वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में तो फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर ही लिया है। अब लगता है घरेलू बॉक्स ऑफिस पर ये रिकॉर्ड तोड़ने की बार आ गई है। जानिए छठवें दिन का कलेक्शन।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अक्षय कुमार (Akshay Kumar), अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला की जॉली एलएलबी 3 दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। इस फ्रैंचाइज़ी की पिछली दो फिल्में दर्शकों की पसंदीदा रही हैं। कई लोग यह देखना चाहते थे कि इस बार ये दोनों जॉली किस तरह से इस उथल-पुथल को और बढ़ाएंगे। यह फ़ॉर्मूला न केवल भारतीय दर्शकों के साथ, बल्कि विदेशों में भी कामयाब रहा है।
विदेशों में भी जॉली एलएलबी का कमाल
वहीं फिल्म अब दुनिया भर में 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने में कामयाब रही है। अप्रत्याशित लेकिन मनमोहक जज की अपनी प्रतिष्ठित भूमिका को दोहराते हुए, सौरभ शुक्ला ने फिल्म में एक बेहतरीन अभिनय किया है। अक्षय कुमार और अरशद वारसी, दोनों के साथ उनकी केमिस्ट्री फिल्म में वो गहराई और कॉमिक टाइमिंग जोड़ती है जिसकी इस फ्रैंचाइज़ी के प्रशंसक उम्मीद करते हैं। एक तगड़े वीकेंड के साथ मूवी वीकडे पर भी अच्छा कलेक्शन कर रही है।
सुभाष कपूर द्वारा निर्देशित, जॉली एलएलबी 3 पिछली फिल्मों के बहुचर्चित किरदारों को एक नए मोड़ के साथ वापस कर चुकी है। यह फ़िल्म कोर्टरूम ड्रामा, तीखे व्यंग्य और हास्य की भरपूर मात्रा के साथ दर्शकों को बांधे रखती है।
कितना रहा छठवें दिन का कलेक्शन?
फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 12.5 करोड़ की ओपनिंग ली थी। इसके बाद दूसरे दिन इसके कलेक्शन में बड़ा उछाल आया और ये 20 करोड़ पहुंच गया। तीसरे दिन यही कलेक्शन 21 करोड़ रहा। वहीं अब छठवें दिन के कलेक्शन भी सामने आ गए हैं। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने बुधवार को 3.2 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। इस हिसाब से जॉली एलएलबी 3 का कलेक्शन 68.7 करोड़ रुपये हो गया है।
पहला दिन - 12.5 करोड़ रुपये
दूसरा दिन -20 करोड़ रुपये
तीसरा दिन - 21 करोड़ रुपये
चौथा दिन - 5.5 करोड़ रुपये
पांचवा दिन - 6.5 करोड़ रुपये
छठवां दिन- 3.2 करोड़ रुपये
टोटल कलेक्शन - 68.7 करोड़ रुपये
अन्य कौन-कौन से कलाकार आए नजर
जॉली एलएलबी 3 में हुमा कुरैशी, अमृता राव और गजराज राव भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। इसका निर्देशन सुभाष कपूर ने किया है। जॉली एलएलबी 3 को स्टार स्टूडियो 18 द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
