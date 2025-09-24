Language
    Jolly LLB 3 Worldwide Collection: 5 दिन में दोनों जॉली ने छीना इस फिल्म का सिंहासन, नवरात्रि पर तोड़ा रिकॉर्ड

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 11:06 AM (IST)

    Jolly LLB 3 Box Office बागी 4 के बाद थिएटर में आई अक्षय कुमार की फिल्म जॉली एलएलएबी-3 ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाकर रख दिया है। इंडिया में शानदार बिजनेस करने वाली कोर्टरूम ड्रामा फिल्म ने महज 5 दिन में ही एक बड़ी फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

    जॉली एलएलबी 3 ने तोड़ दिया इस फिल्म का रिकॉर्ड/ फोटो-Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'जॉली एलएलबी-3' बॉक्स ऑफिस पर लगातर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर तो अक्षय कुमार और अरशद वारसी की कोर्टरूम ड्रामा फिल्म अपना दबदबा बना ही रही है, लेकिन इसके साथ ही विदेशों में भी फिल्म को काफी प्यार मिल रहा है। 

    100 करोड़ के क्लब में शामिल होने के लिए तैयार बैठी अक्षय कुमार की जॉली एलएलबी 3 ने 5वें दिन ही वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 2025 की एक बड़ी फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कौन सी है वह फिल्म और पांच दिनों में विदेशों में जॉली एलएलबी 3 की हुई कितनी कमाई, यहां पर पढ़ें डिटेल्स: 

    जॉली एलएलबी 3 ने तोड़ दिया इस फिल्म का रिकॉर्ड

    15 करोड़ से वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर कमाई की शुरुआत करने वाली फिल्म 'जॉली एलएलबी-3' ने महज 4 दिनों के अंदर ही ग्लोबली 83 करोड़ के आसपास का बिजनेस कर लिया था और अब पांचवें दिन की कमाई से अक्षय कुमार की कॉमेडी ड्रामा फिल्म ने संजय दत्त और टाइगर श्रॉफ की 15 दिन पहले रिलीज फिल्म 'बागी 4' को वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर पीछे छोड़ दिया है। 

    सैकनलिक.कॉम की रिपोर्ट्स के मुताबिक, जॉली एलएलबी 3 ने पांच दिनों में दुनियाभर में बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 91 करोड़ का बिजनेस कर लिया है, जबकि इसके सामने बागी 4 वर्ल्डवाइड सिर्फ 77.41 करोड़ का कलेक्शन ही कर पाई है। अब जॉली एलएलबी को 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने के लिए सिर्फ 9 करोड़ चाहिए। मंगलवार को मूवी ने 8 करोड़ के आसपास विदेशों में बिजनेस किया। 

    वर्ल्डवाइड  91 करोड़
    ओवरसीज  21.15 करोड़
    सिंगल डे मंगलवार  8 करोड़
    इंडिया नेट 65.61 करोड़

    कितने करोड़ के बजट में बनी है जॉली एलएलबी 3? 

    जॉली एलएलबी 3 ने ओवरसीज मार्केट में 21.15 करोड़ के आसपास का 5 दिनों में बिजनेस कर लिया है। इंडिया में फिल्म की कमाई एक हफ्ते से पहले 65 करोड़ तक की हो गई है। हालांकि, जॉली एलएलबी 3 का बजट 120 करोड़ के आसपास है, ऐसे में इसे निकालने में फिल्म को अभी थोड़ा और टाइम है। 

    फिलहाल जॉली एलएलबी 3 को हिट या फ्लॉप कहना इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा। अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म को वीकेंड के अलावा वीकडेज में भी सिनेमाघरों में अच्छी खासी ऑडियंस मिल रही है। मूवी का मुद्दा और कॉमेडी दोनों दर्शकों को पसंद आ रहा है। 

