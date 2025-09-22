Jolly LLB 3 Collection Day 4: मंडे टेस्ट में पास या फेल अक्षय कुमार की फिल्म? क्या कहते हैं बॉक्स ऑफिस के आंकडे
jolly llb 3 collection day 4 जॉली एलएलबी 2 ने 19 सितंबर को रिलीज होकर एक अच्छी खासी ओपनिंग की। जिसके बाद दूसरे और तीसरे दिन भी फिल्म की कमाई शानदार रही और इसी के साथ फिल्म ने अपने पहले वीकेंड में ही हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। आइए अब देखते हैं मंडे टेस्ट में यानि चौथे दिन फिल्म का हाल कैसा रहा ?
एंटरेटनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अक्षय कुमार और अरशद वारसी स्टारर जॉली एलएलबी 3 को 19 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज किया। फिल्म को दर्शकों और क्रिटीक्स की पॉजीटिव प्रतिक्रियाएं मिली। पहले दिन 12.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया और एक अच्छी कमाई के साथ खाता खोलने में सफल रही। वीकेंड तक फिल्म ने 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। पढ़ें फिल्म की चौथे दिन की कमाई।
जॉली एलएलबी 3 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4
सैकनिल्क के मुताबिक पहले दिन 12.50 करोड़ की शानदार कमाई के साथ खाता खोलने वाली 'जॉली एलएलबी 3' ने दूसरे दिन शानदार ग्रोथ दिखाई और 19.50 करोड़ रुपये की कमाई की, जो पहले दिन से 50 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़त थी। फिल्म ने रविवार को पहले दिन के मुकाबले अच्छी शुरुआत की थी और सुबह और दोपहर के शो में औसतन 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। तीसरे दिन इसने 20 करोड़ रुपये कमाए और इसी के साथ तीन दिनों के कलेक्शन के साथ इसकी कमाई 50 करोड़ रुपये हो गई।
फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया
यह भी पढ़ें- Box Office: दो वकीलों की वकालत के आगे नहीं टिका कोई, ओपनिंग वीकेंड पर ऐसा रहा 3 फिल्मों का हाल
मंडे टेस्ट में कैसा रहा फिल्म का हाल
अब बात करें मंडे टेस्ट की तो जॉली एलएलबी 3 ने पूरे भारत में अपने पहले सोमवार को कलेक्शन में भारी गिरावट दर्ज की है। फिल्म ने चौथे दिन अब तक 3.94 करोड़ कमाए हैं। अपने चौथे दिन जॉली एलएलबी 3 ने पूरे भारत में लगभग 6-7 प्रतिशत की औसत ऑक्यूपेंसी के साथ शुरुआत की है। दोपहर के शो में भी ज़्यादा उछाल नहीं आया है, ऑक्यूपेंसी 10-12 प्रतिशत के बीच है। फिल्म अपने चौथे दिन बड़ी गिरावट का सामना कर रही है। तीन दिन की कमाई के साथ फिल्म ने अब तक 57.44 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है।
फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया
'जॉली एलएलबी 3' में अरशद वारसी और अक्षय कुमार ने लीड रोल प्ले किया है। इस फ्रेंचाइजी के पहली फिल्म में अरशद वारसी थे वहीं दूसरी में अक्षय कुमार। दोनों ही फिल्मो को ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया था। अब दोनों जॉली एक साथ कॉमेडी, ड्रामा डबल डोज लेकर आए हैं। फिल्म में हुमा कुरैशी और अमृता राव भी अहम रोल में हैं। इसमें सौरभ शुक्ला अपने ओजी किरदार जज त्रिपाठी के रूप में नजर आ रहे हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।