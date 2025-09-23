Jolly LLb 3 Collection Day 5: दोनों जॉली ने मिलकर बॉक्स ऑफिस पर मचाई तबाही, मंगलवार को छापे इतने करोड़

Jolly LL 3 Collection Day 5 अक्षय कुमार-अरशद वारसी स्टारर जॉली एलएलबी 3 ने बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ बनाई हुई है। 19 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज होने वाली जॉली एलएलबी 3 ने 12 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग के साथ खाता खोला था और तीन दिन में ही 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। पढ़ें पांचवें दिन की कमाई।

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। अक्षय कुमार और अरशद वारसी के जॉली एलएलबी 3 थिएटर्स में अपना जादू बिखेर रही है। फर्स्ट वीकेंड पर फिल्म ने हाफ सेंचुरी पूरी कर ली है। इसके बाद मंडे टेस्ट में फिल्म थोड़ी धीमी साबित हुई लेकिन फिर भी इसने अच्छी कमाई की। पढ़ें फिल्म का पांचवें दिन का कलेक्शन।

जॉली एलएलबी 3 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 5 सोमवार को जॉली एलएलबी 3 के लिए एक चौंकाने वाला दिन था क्योंकि यह भारत में 5 करोड़ रुपये के नेट कलेक्शन के साथ समाप्त हुआ था। यह वीकेंड के बाद गिरावट थी। सैकनिल्क के मुताबिक भारत में अपने पांचवें दिन जॉली एलएलबी 3 ने सोमवार की तुलना में थोड़ी बेहतर शुरुआत की है। मंगलवार को फिल्म ने 5.1 करोड़ रुपये की कमाई की। इसके साथ ही फिल्म का पांच दिनों का कलेक्शन 64.1 करोड़ रुपये हो गया है।

फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया जॉली एलएलबी के बारे में जॉली एलएलबी 3 में इस बार दोनों जॉली अक्षय कुमार और अरशद वारसी एक साथ आए हैं और एक दूसरे से कोर्ट में भिड़ रहे हैं। फिल्म में जज का रोल सौरभ शुक्ला ने निभाया है वहीं हुमा कुरैशी और अमृता राव ने भी अहम रोल प्ले किए हैं। जॉली एलएलबी एक सफल फ्रेंचाइजी है जिसके पहले पार्ट में अरशद वारसी ने बेहतरीन काम किया था और जॉली बनकर कोर्टरुम में सबको हंसाते हुए एक बड़ा मैसेज दिया था। अरशद के अपोजिट अमृता राव ने रोल प्ले किया था। वहीं दूसरी फिल्म में अक्षय कुमार जॉली बनकर आए और अपनी कॉमेडी टायमिंग से दर्शकों को खूब हंसाया।