Jolly LLB 3 Worldwide Collection Day 4: दोनों जॉली ने विदेशों में मिलकर लूटा पैसा, 100 करोड़ से बस इतनी सी दूरी

Jolly LLB 3 Collection अक्षय कुमार और अरशद वारसी स्टारर फिल्म जॉली एलएलबी-3 विदेशों में लगातार सफलता के झंडे गाड़ रही है। पहले 4 दिन की कमाई के साथ ही मूवी अब दुनियाभर में 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने के करीब पहुंच चुकी है। फिल्म को 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने के लिए कितने करोड़ चाहिए यहां देखें आंकड़े

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अक्षय कुमार और अरशद वारसी स्टारर 'जॉली एलएलबी-3' ने चार दिनों के अंदर ही इंडियन बॉक्स ऑफिस के अलावा वर्ल्डवाइड भी गदर मचा दिया है। मुद्दे और कॉमेडी दोनों के मिश्रण वाली कोर्टरूम ड्रामा फिल्म को पहले वीकेंड न सिर्फ देसी, बल्कि विदेशी ऑडियंस का भी काफी प्यार मिला है।

यही वजह है कि पहले दिन तकरीबन 15 करोड़ से दुनियाभर में शुरुआत करने वाली मूवी अब महज 4 दिन बाद ही 100 करोड़ कमाने के बेहद करीब पहुंच चुकी है। बागी 4 और द बंगाल फाइल्स का काम तमाम करने वाली मूवी को 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने के लिए कितने करोड़ और वर्ल्डवाइड कमाई करनी है, चलिए देखते हैं आंकड़े:

दुनियाभर में 100 करोड़ के बेहद करीब जॉली एलएलबी 3 विदेशों में जॉली एलएलबी 3 को ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी से लेकर मलेशिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका में रिलीज किया गया है, जहां ये फिल्म सबसे बेहतरीन कलेक्शन यूएस में कर रही है। ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 19 करोड़ पहले दिन कमाने वाली मूवी ने दूसरे दिन मूवी की कमाई 30 करोड़ के आसपास हुई। जहां 2 दिनों के अंदर ही फिल्म के हाथ में तकरीबन 50 करोड़ आ गए।

वर्ल्डवाइड 83 करोड़ रुपए ओवरसीज 19 करोड़ रुपए यूएस कमाई 58 करोड़ रुपए सोमवार की कमाई 8 से 9 करोड़ ओवरसीज मार्केट में हो चुका है इतना कलेक्शन अगर वर्ल्डवाइड कमाई को हर दिन में ब्रेक किया जाए तो अक्षय कुमार-अमृता राव, हुमा कुरैशी और अरशद वारसी स्टारर इस फिल्म ने सोमवार को तकरीबन 8 से 9 करोड़ तक की कमाई की है। ओवरसीज मार्केट में फिल्म का अब तक कलेक्शन 19 करोड़ पहुंच चुका है।