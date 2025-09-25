Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 7: दोनों जॉलियों ने मिलकर डाला बॉक्स ऑफिस पर डाका, मेकर्स ने खूब छापे नोट

Jolly LLB 3 Box Office Collection अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली एलएलबी 3 देशभर के साथ विदेशों में भी धुंआधार कमाई कर रही है। फिल्म ने वर्ल्डवाइड 100 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है और अब घरेलू बॉक्स ऑफिस पर भी ये उस ओर बढ़ रही है। जानिए सातवें दिन का कलेक्शन।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जॉली एलएलबी फ्रैंचाइजी की तीसरी फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस तीसरी किस्त में आपको एक नहीं, बल्कि दो जॉली देखने को मिलेंगे। अभिनेता अक्षय कुमार और अरशद वारसी मशहूर वकीलों की अपनी भूमिकाओं में वापसी कर रहे हैं। बड़े पर्दे पर रिलीज होने के बाद से ही प्रशंसक इस फिल्म को खूब प्यार दे रहे हैं।

अमृता राव ने छह साल बाद की वापसी जॉली एलएलबी 3 में अक्षय कुमार,अरशद वारसी के अलावा सौरभ शुक्ला, अन्नू कपूर, अमृता राव, हुमा कुरैशी अपने किरदारों में वापसी कर रहे हैं। अमृता राव छह साल बाद इस मूवी के जरिए वापसी कर रही हैं।

फिल्म ने सिनेमाघरों में अपना पहला हफ्ता पूरा कर लिया है। पहले दिन, अक्षय कुमार अभिनीत इस फिल्म ने 12.5 करोड़ की ओपनिंग ली थी। रिलीज के पहले सप्ताहांत में फिल्म ने शनिवार को 20 करोड़ रुपये और रविवार को 21 करोड़ रुपये कमाए। सोमवार को फिल्म ने 5.5 करोड़ रुपये कमाए। सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार सातवें दिन का कलेक्शन भी सामने आ गया है। मूवी ने खबर लिखे जाने तक 2.27 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इस हिसाब से फिल्म की कुल कमाई 72.27 करोड़ रुपये हो गई है। वहीं वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में जॉली एलएलबी 3 की छह दिन की कमाई 108 करोड़ के आसपास हुई है।

क्या है जॉली एलएलबी 3 की कहानी? जॉली एलएलबी 3 भट्टा पारसौल जमीन हड़पने के मामले की घटनाओं पर आधारित है, जिसमें किसानों की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि वे 'देश के विकास' में बाधा बन रहे थे और अपनी जमीन देने को तैयार नहीं थे।