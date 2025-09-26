OG Box Office Collection Day 2: पवन कल्याण की ओजी ने निकाला जॉली एलएलबी 3 का दम, दो दिन में 100 करोड़ का आंकड़ा पार

OG Box Office Collection साउथ सिनेमा के सुपरस्टार पवन कल्याण की मोस्ट अवेटेड एक्शन फिल्म दे कॉल हिम ओजी रिलीज हो चुकी है। 25 सितंबर को रिलीज हुई इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग और पेड प्रीमियर में पहले ही कई रिकॉर्ड तोड़ दिया थे। मूवी के रिलीज के बाद भी वही उत्सुकता देखने को मिली।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पावर स्टार पवन कल्याण की गैंगस्टर ड्रामा मूवी इस समय बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है। 'दे कॉल हिम ओजी'ने पहले ही दिन कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। सुजीत की फिल्म ने पहले दिन रिकॉर्ड तोड़ कमाई के बाद शुक्रवार को भी वही स्पीड जारी रखी और मूवी अब कहीं न कहीं 100 करोड़ के आंकड़े के करीब पहुंच गई है।

अपने पहले दिन ही फिल्म ने उनकी पिछली फिल्म हरि हर वीरा मल्लू की लाइफटाइम कमाई को पार कर लिया है। हरि हर मल्लू ने 116.82 करोड़ का कलेक्शन किया था। यह भी पढ़ें- रिलीज के साथ ही Emraan Hashmi-पवन कल्याण की फिल्म OG को झटका, तेलंगाना हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला कितना रहा ओजी का तीसरे दिन का कलेक्शन? ओजी, एक एक्शन थ्रिलर है जिसमें पवन कल्याण मुख्य भूमिका में हैं। इस मूवी के जरिए इमरान हाशमी तेलुगु सिनेमा में अपनी शुरुआत कर रहे हैं। इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही कई एडवांस बुकिंग और पेड प्रीमियर कलेक्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने बुधवार को पेड प्रीव्यू के जरिए 21 करोड़ रुपये की कमाई की। फिल्म ने पहले दिन 21 करोड़ की ओपनिंग ली। वहीं दूसरे दिन इसने 63.75 करोड़ का धांसू कलेक्शन किया। अब तीसरे दिन का कलेक्शन भी सामने आ गया है। सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म ने तीसरे दिन खबर लिखे जाने तक 17.74 करोड़ रुपये का कुल कलेक्शन किया। इस हिसाब से मूवी का कुल कलेक्शन 102.49 करोड़ रुपये पहुंच गया है।