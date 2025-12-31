70 करोड़ के बजट में बनी फिल्म का हो गया बंटाधार, 6 दिन में कमाई पाई महज 2 करोड़
हाल ही में सिनेमाघरों में एक नई फिल्म को रिलीज किया गया था, जिसका बजट 70 करोड़ रुपये था। आलम ये है कि बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में इस मूवी का बंटाध ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्मों की सफलता का आंकलन उसकी कमर्शियल परफॉर्मेंस के जरिए आसानी से लगाया जाता है। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं, जो कम बजट में बॉक्स ऑफिस पर मोटी कमाई करके दिखाती हैं तो कई मूवीज ऐसी होती हैं, जिनपर मेकर्स पानी की तरह पैसा बहाते हैं, लेकिन वह कलेक्शन के मामले में फिसड्डी रह जाती है।
ऐसे ही एक बिग बजट फिल्म को हाल ही में क्रिसमस के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, जिसकी कुल लागत 70 करोड़ रुपये रही। हैरानी की बात ये है कि 6 दिन के भीतर ये मूवी महज 2 करोड़ का कारोबार कर महा फ्लॉप बन गई है। ऐसे में आइए जानते हैं कि यहां कौन सी मूवी के बारे में बात की जा रही है।
महा फ्लॉप निकली ये नई फिल्म
जिस फिल्म के बारे में इस लेख में जिक्र किया जा रहा है, वह हिंदी सिनेमा नहीं बल्कि साउथ सिनेमा से नाता रखती है। मूवी में एक बड़े सुपरस्टार ने अहम भूमिका को अदा किया है और इसका जॉनर भी फैंटेसी एक्शन ड्रामा है। इसके बावजूद ये फिल्म दर्शकों का दिल जीतने में नाकाम रही है। हिंदुस्तान रिपोर्ट्स के अनुसार इस मूवी का कुल बजट 70 करोड़ है और अब तक 6 दिन के भीतर इसकी कुल कमाई महज 2 करोड़ हो सकी है।
चलिए अब आपका सस्पेंस खत्म करते हुए आपको बता दें कि ये मूवी मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल (Mohanlal) की मूवी वृषभा (Vrushabha) है, जिसका बॉक्स ऑफिस पर बेहद बुरा हश्र हुआ है। कमाई के मामले में वृषभा पूरी तरह से फिसड्डी रही है और सबसे डिजास्टर साउथ मूवीज की रेस में शामिल हो गई है।
मोहनलाल जैसे बड़े कलाकार की फिल्म का इस तरह से पीट जाना ये बताने के लिए काफी है कि अगर मूवी का कंटेंट जबरदस्त नहीं होगा तो उसके चलने के चांसेस उतनी ही कम हैं।
दो फिल्मों की वजह से वृषभा का हुआ बेड़ा गर्क
मोहनलाल की वृषभा की असफलता का सबसे कारण बॉक्स ऑफिस क्लैश रहा है, जिसमें कार्तिक आर्यन की तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी (TMMTMTTM) और रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर(Dhurandhar) की तरफ से इस साउत मूवी को कड़ी चुनौती मिली और ये फेलियर की भेंट चढ़ गई।
