70 करोड़ के बजट में बनी फिल्म का हो गया बंटाधार, 6 दिन में कमाई पाई महज 2 करोड़

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्मों की सफलता का आंकलन उसकी कमर्शियल परफॉर्मेंस के जरिए आसानी से लगाया जाता है। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं, जो कम बजट में बॉक्स ऑफिस पर मोटी कमाई करके दिखाती हैं तो कई मूवीज ऐसी होती हैं, जिनपर मेकर्स पानी की तरह पैसा बहाते हैं, लेकिन वह कलेक्शन के मामले में फिसड्डी रह जाती है।

ऐसे ही एक बिग बजट फिल्म को हाल ही में क्रिसमस के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, जिसकी कुल लागत 70 करोड़ रुपये रही। हैरानी की बात ये है कि 6 दिन के भीतर ये मूवी महज 2 करोड़ का कारोबार कर महा फ्लॉप बन गई है। ऐसे में आइए जानते हैं कि यहां कौन सी मूवी के बारे में बात की जा रही है।

महा फ्लॉप निकली ये नई फिल्म जिस फिल्म के बारे में इस लेख में जिक्र किया जा रहा है, वह हिंदी सिनेमा नहीं बल्कि साउथ सिनेमा से नाता रखती है। मूवी में एक बड़े सुपरस्टार ने अहम भूमिका को अदा किया है और इसका जॉनर भी फैंटेसी एक्शन ड्रामा है। इसके बावजूद ये फिल्म दर्शकों का दिल जीतने में नाकाम रही है। हिंदुस्तान रिपोर्ट्स के अनुसार इस मूवी का कुल बजट 70 करोड़ है और अब तक 6 दिन के भीतर इसकी कुल कमाई महज 2 करोड़ हो सकी है।