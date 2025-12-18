Language
    मोहनलाल ने ठुकराई Nagarjuna के हाथ आते ही बनी थी ब्लॉकबस्टर, 100 दिनों तक थिएटर्स में चली थी फिल्म

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 04:02 PM (IST)

    मलयालम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता मोहनलाल को 33 साल पहले एक बड़ी फिल्म का ऑफर मिला था, जिसे उन्होंने ठुकराया दिया था। बाद में वह मूवी जाकर तेलुगु सुपरस् ...और पढ़ें

    मोहनलाल और नागार्जुन (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड कलाकारों के जरिए बड़ी फिल्मों के ऑफर को ठुकराए जाने के मामले आपने कई बार पढ़े और सुने हैं। इस तर्ज पर आज हम आपको साउथ सिनेमा की तरफ लेकर चलते हैं, यहां भाषा के आधार पर कई फिल्म इंडस्ट्री बनी हुई हैं और उनके अलग-अलग सुपरस्टार हैं। मलायलम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता के तौर पर मोहनलाल को जाना जाता है और तेलुगु सिनेमा का सुपस्टार नागार्जुन अक्कीनेनी को कहा जाता है। 

    लेकिन क्या आप जानते हैं 90 के दशक की एक बड़ी फिल्म मोहनलाल को ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने उसे ठुकराया दिया था। बाद में ये मूवी नागार्जुन को मिली और ब्लॉकबस्टर बनी। आइए जानते हैं कि वह कौन सी फिल्म थी। 

    मोहनलाल ने ठुकराई थी ये फिल्म

    90 के दशक में मोहनलाल का दबदबा मलयालम सिनेमा में पूर्ण रूप स्थापित हो चुका था। उस समय वह पारिवारिक फिल्मों के जरिए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रहे थे। इस दौरान उनको एक एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी किलर का ऑफर मिला, जिसके निर्देशक और लेखक साउथ सिनेमा के दिग्गज फिल्ममेकर फाजिल थे।

    killer1992

    मोहनलाल ने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वह किलर जैसी एक्शन थ्रिलर के जरिए अपनी छवि के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते थे। बाद में फाजिल साहब किलर को तेलुगु सिनेमा की डगर चल दिए और उन्होंने किलर की कहानी नागार्जुन को सुनाई, जो उस दौर में तेलुगु और हिंदी फिल्मों में अपना दखदख दिखा चुके थे।

     नागार्जुन को स्क्रिप्ट पसंद आई और थोडे़ बहुत बदलाव के साथ वह किलर को करने में राजी हो गए। नागार्जुन के अलावा अभिनेत्री नगमा भी फाजिल की इस मूवी का हिस्सा बनीं। आलम ये रहा है कि नागार्जुन की किलर बॉक्स ऑफिस पर सफल रही।

    nagarjunakiller

    कमर्शियल तौर पर ये मूवी 1992 में आई तेलुगु सिनेमा की सबसे अधिक कमाई करने वाली टॉप फिल्मों की लिस्ट में शुमार हुई। इस तरह से जिस मूवी मोहनलाल ने मना किया था, उसके जरिए नागार्जुन ने इतिहास रच दिया था।

    100 दिनों तक चली थी सिनेमाघरों में चली थी किलर

    किलर की सफलता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस वक्त ये नागार्जुन की ये मूवी लगातार 100 दिनों तक सिनेमाघरों में सक्सेसफुल तरीके से चली थी। मूवी में नागार्जुन का मास एक्शन अवतार हर किसी को पसंद आया था। 

