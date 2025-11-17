Nagarjuna के परिवार में कौन हुआ था डिजिटली अरेस्ट? Emmadi Ravi की गिरफ्तारी के बाद एक्टर ने किया खुलासा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नागार्जुन अक्किनेनी ने सोमवार 17 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिजिटल घोटालों के बारे में बात की। एक्टर ने हैदराबाद के पुलिस आयुक्त वीसी सज्जनार और फिल्म इंडस्ट्री के अपने दोस्तों और को-स्टार्स के साथ इस इवेंट में भाग लिया। जहां उन्होंने अपने परिवार की एक घटना के बारे में बताते हुए कहा कि उनके घर का सदस्य दो दिनों तक डिजिटल अरेस्ट में रहा था।

टॉलीवुड पायरेसी के सरगना एम्मादी रवि गिरफ्तार हैदराबाद में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुख्यात आईबोम्मा और बप्पम फिल्म पायरेसी नेटवर्क के संस्थापक एम्मादी रवि की गिरफ्तारी की घोषणा की गई। वह पायरेटेड फिल्में होस्ट करने वाली कई वेबसाइटों को संभालने के लिए जाने जाते थे। नागार्जुन ने तेलंगाना पुलिस की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने आरोपी को गिरफ्तार करके बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस कार्रवाई से न केवल तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री बल्कि अन्य भाषाओं की फिल्मों को भी मदद मिलेगी। इस मौके पर उन्होंने सावधानी बरतने और धोखाधड़ी वाली वेबसाइटों और ऑनलाइन जाल के बारे में जागरूकता फैलाने के बारे में भी बात की।

नागार्जुन ने किया ये खुलासा नागार्जुन अक्किनेनी ने कहा कि उनके परिवार का एक सदस्य 'डिजिटल अरेस्ट' में था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नागार्जुन ने खुलासा किया कि उनके अपने परिवार का एक सदस्य 'डिजिटल अरेस्ट' घोटाले का शिकार हुआ था। यह घटना छह महीने पहले हुई थी और दो दिनों तक चली थी। इस घटना के बारे में बात करते हुए घोस्ट अभिनेता ने कहा, 'मुझे याद है कि लगभग छह महीने पहले मेरे अपने घर में भी ऐसा ही हुआ था। मेरे परिवार के एक सदस्य को दो दिनों के लिए डिजिटल रूप से अरेस्ट किया गया था। ये संगठन हमें ट्रैक करेंगे और हमारी कमजोरियों का पता लगाने की कोशिश करेंगे।