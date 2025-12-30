Santhakumari Dies: 90 की उम्र में Mohanlal की मां का निधन, लंबे समय से थीं बीमार

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मशहूर मलयालम एक्टर मोहनलाल की मां और मशहूर एक्ट्रेस संथाकुमारी का मंगलवार को कोच्चि के एलामक्कारा स्थित उनके घर पर 90 साल की उम्र में निधन हो गया। वह कुछ समय से उम्र से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज करवा रही थीं। अंतिम संस्कार की रस्में कोच्चि में करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में होने की उम्मीद है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लंबे समय से चल रहा था ईलाज संथाकुमारी अपनी बीमारी के दौरान मोहनलाल के घर पर उनके साथ रहती थीं और उनकी देखभाल में थीं। एक्टर का शेड्यूल बहुत बिजी होने के बावजूद, वह अपनी मां के लिए समय निकालने को प्राथमिकता देते थे। मोहनलाल के पिता, विश्वनाथन नायर का 2005 में निधन हो गया था, और उनके बड़े भाई प्यारिलाल का 2000 में निधन हो गया था। उम्र से जुड़ी दिक्कतों के कारण संथाकुमारी की सेहत धीरे-धीरे खराब हो गई थी।