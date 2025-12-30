Language
    Santhakumari Dies: 90 की उम्र में Mohanlal की मां का निधन, लंबे समय से थीं बीमार

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 03:57 PM (IST)

    Mohanlal's Mother Dies: एक्टर मोहनलाल की मां संथाकुमारी का मंगलवार को उम्र से जुड़ी बीमारियों के कारण निधन हो गया। उनका इलाज कोच्चि के एलामक्कारा स्थि ...और पढ़ें

    मोहनलाल की मां संथाकुमारी का निधन 

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मशहूर मलयालम एक्टर मोहनलाल की मां और मशहूर एक्ट्रेस संथाकुमारी का मंगलवार को कोच्चि के एलामक्कारा स्थित उनके घर पर 90 साल की उम्र में निधन हो गया। वह कुछ समय से उम्र से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज करवा रही थीं। अंतिम संस्कार की रस्में कोच्चि में करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में होने की उम्मीद है।

    लंबे समय से चल रहा था ईलाज

    संथाकुमारी अपनी बीमारी के दौरान मोहनलाल के घर पर उनके साथ रहती थीं और उनकी देखभाल में थीं। एक्टर का शेड्यूल बहुत बिजी होने के बावजूद, वह अपनी मां के लिए समय निकालने को प्राथमिकता देते थे। मोहनलाल के पिता, विश्वनाथन नायर का 2005 में निधन हो गया था, और उनके बड़े भाई प्यारिलाल का 2000 में निधन हो गया था। उम्र से जुड़ी दिक्कतों के कारण संथाकुमारी की सेहत धीरे-धीरे खराब हो गई थी।

    मां के बेहद करीब थे मोहनलाल

    मोहनलाल ने सालों से अपने करियर पर संथाकुमारी के प्रभाव को माना है। उन्होंने उनके पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट में एक अहम भूमिका निभाई है, जिसका जिक्र उन्होंने कई मौकों पर किया है। एक्टर ने पहले भी अपनी मां के साथ अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए आभार जताया था। हाल ही में, मोहनलाल ने कहा कि अपनी मां के साथ दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड शेयर करना बहुत बड़ी किस्मत की बात है और उन्होंने यह भी बताया कि इस सम्मान के बारे में पता चलने के बाद वह सबसे पहले अपनी मां से मिलने गए थे।

    कब और कहां होगा अंतिम संस्कार

    उनके पार्थिव शरीर को बाद में तिरुवनंतपुरम ले जाया जाएगा और खबरों के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार 31 दिसंबर को होगा। मोहनलाल, संथाकुमारी और विश्वनाथन नायर के दो बच्चों में सबसे छोटे हैं। इन्होंने 2000 में अपने बड़े बेटे प्यारेलाल को खो दिया था।

