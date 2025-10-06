Kantara Chapter 2 Hindi Collection: कांतारा ने छुड़ाए इन 10 फिल्मों के पसीने, चार दिन में तोड़ डाला रिकॉर्ड

Kantara Chapter 1 Box Office Collection Hindi ऋषभ शेट्टी की कांतारा अ लीजेंड चैप्टर 1 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। फिल्म ने चार दिनों में शानदार कमाई की है और हिंदी में कई बॉलीवुड फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ओपनिंग वीकेंड में कांतारा चैप्टर 1 ने किन फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ा है जानिए यहां।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कन्नड़ सिनेमा की शानदार पेशकश कांतारा के बाद अब उसका प्रीक्वल कांतारा अ लीजेंड चैप्टर 1 (Kantara A Legend Chapter 1) भी आ गया है। ऋषभ शेट्टी ने एक बार फिर न केवल अभिनय बल्कि निर्देशन में भी दर्शक और क्रिटिक्स को हैरान किया है। उनकी शानदार परफॉर्मेंस हर सीन में दर्शकों के रोंगटे खड़े करती है।

तारीफों के साथ-साथ ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 की कमाई भी जबरदस्त हो रही है। यह फिल्म चार दिन ही में रिकॉर्डतोड़ कमाई कर रही है। सिर्फ साउथ में ही नहीं, बल्कि यह फिल्म नॉर्थ में भी खूब कमाल दिखा रही है। हिंदी में इस फिल्म ने 2025 में रिलीज हुईं कई बॉलीवुड और पैन इंडियन फिल्म्स को भी धूल चटा दी है।

कांतारा का बॉक्स ऑफिस पर दबदबा कांतारा चैप्टर 1 ने पहले दिन शानदार ओपनिंग की। पहले दिन का पूरे भारत में कलेक्शन 61.85 करोड़ रुपये था। दूसरे दिन कमाई 45.5 करोड़ रुपये हुई और तीसरे दिन यानी शनिवार को कलेक्शन में लंबी उछाल आई। शनिवार और रविवार को कांतारा चैप्टर 1 की कमाई 55 और 61.5 करोड़ रुपये हुआ था।

हिंदी में कांतारा चैप्टर 1 का कलेक्शन यह तो रहा सभी भाषाओं में कलेक्शन, मगर क्या आपको पता है कि कांतारा चैप्टर 1 ने सिर्फ हिंदी में कितना कमाया है। इस फिल्म ने हिंदी कलेक्शन से इस साल की रिलीज हुई 10 फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सैकनिल्क के मुताबिक, ओपनिंग वीकेंड में कांतारा चैप्टर 1 ने सिर्फ हिंदी में 74 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। इस फिल्म ने अपने पहले ओपनिंग से रेड 2 और कूली समेत कई फिल्मों को पछाड़ दिया है।