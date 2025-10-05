Language
    Idli Kadai Box Office Collection: 'कांतारा चैप्टर 1' को टक्कर देने आई धनुष की दमदार मूवी, कमाई से उड़ाया गर्दा

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 05:31 PM (IST)

    Idli Kadai Box Office Collection तमिल ड्रामा इडली कढ़ाई बॉक्स ऑफिस पर कांतारा चैप्टर 1 को टक्कर दे रही है। इस फिल्म में धनुष मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म की कहानी को दर्शकों और क्रिटिक्स ने खूब सराहा। अब जानते हैं कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना नोट छाप रही है।

    Hero Image
    कांतारा चैप्टर 1 वर्सेस इडली कढ़ाई बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। फोटो क्रेडिट- एक्स

     एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कांतारा चैप्टर 1 (Kantara Chapter 1) इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है। तीन दिन में फिल्म का कारोबार 200 करोड़ रुपये के करीब पहुंचने वाला है। इस बीच एक और साउथ की मूवी है जो कमाई के मामले में कांतारा को भी टक्कर दे रही है।

    यह फिल्म है मलयालम ड्रामा इडली कढ़ाई (Idli Kadai)। फिल्म में धनुष मुख्य भूमिका में हैं। अभिनय के साथ-साथ उन्होंने इसका निर्देशन भी किया है। फिल्म की रिलीज से पहले ही काफी बज बना हुआ था। अब चूंकि मूवी रिलीज हो गई है तो यह कांतारा चैप्टर 1 पर भी भारी पड़ रही है।

    इडली कढ़ाई मूवी की कहानी

    धनुष स्टारर इडली कढ़ाई फिल्म की कहानी एक साधारण से व्यक्ति की है जो सफलता की तलाश में अपनी जड़ों से फिर जुड़ जाता है। यह फिल्म गांव की सादगी को दिखाता है। दर्शक और क्रिटिक्स भी फिल्म की तारीफ कर रहे हैं और बॉक्स ऑफिस पर भी यह राज कर रही है।

    Dhanush latest movie

    Photo Credit - X

    इडली कढ़ाई फिल्म का कलेक्शन

    इडली कढ़ाई फिल्म शुरू से ही बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है। पहले दिन इस फिल्म ने 11 करोड़ रुपये से खाता खोला था, फिर दूसरे दिन 9.75 करोड़ की कमाई की थी। वहीं, शुक्रवार और शनिवार को कलेक्शन 5.6 करोड़ व 6.25 करोड़ रुपये था। यही नहीं, रविवार को दोपहर तक में ही 3 करोड़ से ऊपर कारोबार हो चुका है। फिल्म ने अभी 36 करोड़ से ऊपर कमा लिया है।

    तमिल में कांतारा चैप्टर 1 धनुष की मूवी से पीछे

    इडली कढ़ाई इस वक्त कांतारा चैप्टर 1 (Kantara Chapter 1) को भी टक्कर दे रही है। अब आप सोच रहे होंगे, कैसे? दरअसल, कन्नड़ मूवी कांतारा चैप्टर 1 को पांच भाषाओं में रिलीज किया गया है जिसमें तमिल और तेलुगु भी शामिल है। वहीं, इडली कढ़ाई को सिर्फ तमिल और तेलुगु में रिलीज किया गया है।

    Idli Kadai movie

    Photo Credit - X

    यूं तो कांतारा बाकी भाषाओं में खूब कमाई कर रही है लेकिन तमिल के मामले में यह धनुष की मूवी से पीछे है। तमिल में कांतारा चैप्टर 1 ने तीन दिन में अभी तक सिर्फ 15.75 करोड़ रुपये कमाया है, जबकि इडली कढ़ाई ने चार दिन में 30.45 करोड़ की कमाई की है। हालांकि, कांतारा के टोटल कलेक्शन की बात करें तो यह इडली कढ़ाई से कई गुना आगे चल रही है।

