Idli Kadai Box Office Collection: 'कांतारा चैप्टर 1' को टक्कर देने आई धनुष की दमदार मूवी, कमाई से उड़ाया गर्दा

Idli Kadai Box Office Collection तमिल ड्रामा इडली कढ़ाई बॉक्स ऑफिस पर कांतारा चैप्टर 1 को टक्कर दे रही है। इस फिल्म में धनुष मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म की कहानी को दर्शकों और क्रिटिक्स ने खूब सराहा। अब जानते हैं कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना नोट छाप रही है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कांतारा चैप्टर 1 (Kantara Chapter 1) इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है। तीन दिन में फिल्म का कारोबार 200 करोड़ रुपये के करीब पहुंचने वाला है। इस बीच एक और साउथ की मूवी है जो कमाई के मामले में कांतारा को भी टक्कर दे रही है।

यह फिल्म है मलयालम ड्रामा इडली कढ़ाई (Idli Kadai)। फिल्म में धनुष मुख्य भूमिका में हैं। अभिनय के साथ-साथ उन्होंने इसका निर्देशन भी किया है। फिल्म की रिलीज से पहले ही काफी बज बना हुआ था। अब चूंकि मूवी रिलीज हो गई है तो यह कांतारा चैप्टर 1 पर भी भारी पड़ रही है।

इडली कढ़ाई मूवी की कहानी धनुष स्टारर इडली कढ़ाई फिल्म की कहानी एक साधारण से व्यक्ति की है जो सफलता की तलाश में अपनी जड़ों से फिर जुड़ जाता है। यह फिल्म गांव की सादगी को दिखाता है। दर्शक और क्रिटिक्स भी फिल्म की तारीफ कर रहे हैं और बॉक्स ऑफिस पर भी यह राज कर रही है।

Photo Credit - X इडली कढ़ाई फिल्म का कलेक्शन इडली कढ़ाई फिल्म शुरू से ही बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है। पहले दिन इस फिल्म ने 11 करोड़ रुपये से खाता खोला था, फिर दूसरे दिन 9.75 करोड़ की कमाई की थी। वहीं, शुक्रवार और शनिवार को कलेक्शन 5.6 करोड़ व 6.25 करोड़ रुपये था। यही नहीं, रविवार को दोपहर तक में ही 3 करोड़ से ऊपर कारोबार हो चुका है। फिल्म ने अभी 36 करोड़ से ऊपर कमा लिया है।