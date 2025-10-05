Kantara Chapter 1 Collection: दुनियाभर में कांतारा का कब्जा! धुआंधार कमाई से कर डाला बड़ा खेला

Kantara Chapter 1 Worldwide Collection कन्नड़ सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी (Rishab Shetty) की लेटेस्ट फिल्म कांतारा चैप्टर 1 इन दिनों घरेलू बॉक्स ऑफिस से लेकर वर्ल्डवाइड तक कमाई के मामले में गर्दा उड़ा रही है। रिलीज के महज तीन दिन के भीतर इस मूवी ने दुनियाभर में कलेक्शन का एक जादुई आंकड़ा पार कर लिया है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Rishab Shetty की लेटेस्ट फिल्म कांतारा चैप्टर 1 इस वक्त ऑडियंस का पहली पसंद बनी हुई है। घरेलू बॉक्स ऑफिस से लेकर वर्ल्डवाइड (Kantara Chapter 1 Worldwide Collection) तक इस मूवी ने अपनी धाक जमाई है और हैरान करने वाला कलेक्शन करके दिखाया है।

रिलीज के तीन दिन के भीतर कांतारा 1 ने ग्लोबली कमाई का एक जादुई आंकड़ा छू लिया है। जिसके बारे में जानकर आपको हैरानी होगी। आइए जानते हैं कि इस मूवी ने अब तक दुनियाभर में कितने करोड़ का कारोबार कर लिया है।

दुनियाभर में कांतारा चैप्टर 1 की धाक रिलीज से पहले एडवांस बुकिंग में धमाकेदार प्रदर्शन करके ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 ने ये साबित कर दिया था कि ये मूवी रिलीज के बाद धमाका करती हुई नजर आएगी। ठीक उसी आधार पर ये फिल्म अब भारत से लेकर विदेशों तक बंपर तरीके से नोट छापती हुई आगे बढ़ रही है। गौर किया जाए कांतारा 1 के तीसरे दिन के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की तरफ तो वह आंकड़ा 75 करोड़ है।

फोटो क्रेडिट- एक्स फिलहाल इस मूवी ने बॉलीवुड की लेटेस्ट रिलीज सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को बिजनेस के मामले में कोसों पीछे छोड़ दिया है और अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है। माना जा रहा है कि कांतारा चैप्टर 1 इस साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली साउथ मूवी भी बन सकती है।