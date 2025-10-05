Jolly LLB 3 Box Office: कांतारा के सामने सीना तान खड़ी जॉली एलएलबी 3! शनिवार को बदला कमाई का गणित

Jolly LLB 3 Collection Day 16 सुपरस्टार अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली एलएलबी 3 रिलीज के 16 दिन बाद भी सिनेमाघरों में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रही है। बीते शनिवार को इस कोर्टरूम ड्रामा ने कांतारा चैप्टर 1 के सामने बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Jolly LLB 3 इस साल की बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन मूवीज से एक मानी जा रही है। सुपरस्टार अक्षय कुमार और अरशद वारसी स्टारर इस मूवी ने अपनी शानदार कहानी से हर किसी का दिल जीता है। यही कारण है जो कांतारा चैप्टर 1 (Kantara Chapter 1) और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी (SSKTK) जैसी नई फिल्मों की रिलीज के बाद भी जॉली एलएलबी 3 के कलेक्शन (Jolly LLB 3 Collection Day 16) में गिरावट देखने को नहीं मिल रही है।

बीते शनिवार को इस कोर्टरूम ड्रामा फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शॉकिंग कलेक्शन करके दिखाया है। जिसके आंकड़े जानकर आपको भी हैरानी होगी। जॉली एलएलबी 3 कलेक्शन रिपोर्ट 19 सितंबर को जॉली एलएलबी 3 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। इस संवेदनशील मुद्दे की सच्ची घटना पर आधारित इस मूवी ने अपनी कहानी से हर किसी को प्रभावित किया। क्रिटिक्स से लेकर ऑडियंस की तरफ से इस कोर्टरूम ड्रामा को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, जिसकी बदौलत बॉक्स ऑफिस पर जॉली एलएलबी 3 अपनी धाक जमाने में सफल रही है।

फोटो क्रेडिट- एक्स इस तरह से जॉली एलएलबी 3 कांतारा 1 के सामने सीना तान खड़ी है। हालांकि, ओवरऑल कलेक्शन के मामले में तुलना की जाए तो साउथ सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी की फिल्म अक्षय कुमार की इस मूवी से कोसों आगे है। लेकिन जिस तरह से जॉली एलएलबी 3 अब भी कमाई के मामले में प्रदर्शन कर रही है, वह काबिल-ए-तारीफ है।