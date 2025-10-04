Kantara Chapter 1 Worldwide Collection: विदेशों में कांतारा ने मचाया गदर, छावा के बाद अब अक्षय की मूवी का शिकार?
Kantara Chapter 1 Box Office ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा ने आते ही एक के बाद एक बड़ी फिल्म का शिकार करना शुरू कर दिया है। शुरुआती 2 दिनों में ही इस मूवी ने जहां साल की सबसे बड़ी फिल्म छावा को मात दे दी है तो वहीं विदेशों में अब इसकी नजर अक्षय कुमार की बड़ी फिल्म पर है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 2022 के बाद एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर कन्नड़ में बनी फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' ने आते ही कब्जा कर लिया है। पैन इंडिया रिलीज ऋषभ शेट्टी की ये माइथोलॉजिकल मूवी एक के बाद एक बड़ी फिल्म का सफाया कर रही है।
भारत में 2 दिनों में 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करने वाली मूवी 'कांतारा-चैप्टर 1' ने विदेशों में तो कोहराम ही मचा दिया है। छावा का रिकॉर्ड इंडिया में तोड़ चुकी ये फिल्म अब अक्षय कुमार की फिल्म 'जॉली एलएलबी' को तख्त से नीचे उतारने के लिए बेसब्र हो रही है। वर्ल्डवाइड जॉलीएलएलबी 3 का रिकॉर्ड तोड़ने से कांतारा कितनी पीछे है, चलिए देखते हैं आंकड़े:
2 दिनों में कांतारा चैप्टर 1 ने कर ली धांसू कमाई
दशहरा और गांधी जयंती की छुट्टी पर रिलीज हुई फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' ने शुरुआत 2 दिनों में ही ये साबित कर दिया है कि कहानी ऑडियंस को थिएटर खींच लाती है। हिंदी-तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज इस फिल्म की विदेशों में ओपनिंग 60 करोड़ के साथ हुई थी। शुक्रवार को वर्किंग डे के बावजूद वर्ल्डवाइड फिल्म की कमाई में कोई असर नहीं पड़ा।
सैकनलिक.कॉम की रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने शुक्रवार को सिंगल डे में 87 करोड़ के आसपास कमाई की है और वर्ल्डवाइड इस फिल्म की कमाई 2 दिनों के अंदर ही 147 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। इस कमाई के साथ ही ये मूवी जॉली एलएलबी 3 के शिकार पर निकल पड़ी।
|वर्ल्डवाइड
|147.5 करोड़
|ओवरसीज
|18 करोड़
|सिंगल डे वर्ल्डवाइड
|87 करोड़
|इंडिया नेट
|107.85 करोड़
|इंडिया ग्रॉस
|129.5 करोड़
|हिंदी भाषा
|30.5 करोड़
जॉली एलएलबी 3 को पछाड़ने के लिए चाहिए बस इतनी रकम
अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली एलएलबी 3 बीते महीने ही 19 सितंबर को रिलीज हुई थी। इस फिल्म पर अब ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। जॉली एलएलबी 3 का 15 दिनों में वर्ल्डवाइड टोटल 152.75 करोड़ का बिजनेस हुआ है।
अक्षय कुमार की इस मूवी को पीछे छोड़ने के लिए ऋषभ शेट्टी की फिल्म को बस अब 5 करोड़ रुपए और चाहिए। कांतारा चैप्टर 1 के ओवरसीज मार्केट की बात करें तो इस फिल्म ने 2 दिनों में सिर्फ विदेशों में 18 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। अब वीकेंड पर होम्बले फिल्म प्रोडक्शन की ये मूवी कौन-कौन सी फिल्मों का शिकार करके उनके रिकॉर्ड को ब्रेक करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा।
