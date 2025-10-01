Jolly LLB 3 Worldwide Collection: एक और नए रिकॉर्ड की तरफ बढ़ी जॉली एलएलबी 3, मंगलवार को झमाझम बरसे नोट

Jolly LLB 3 Worldwide Collection: एक और नए रिकॉर्ड की तरफ बढ़ी जॉली एलएलबी 3, मंगलवार को झमाझम बरसे नोट
Jolly LLB 3 Box Office पवन कल्याण की फिल्म OG के सामने अक्षय कुमार की फिल्म जॉली एलएलबी 3 बिल्कुल भी झुकने वाली नहीं है। विदेशों में फिल्म की कमाई काफी अच्छी चल रही है। बीते दिनों 135 करोड़ रुपए कमाकर बजट निकाल चुकी ये फिल्म अब एक नया रिकॉर्ड बनाने की तरफ बढ़ गई है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अक्षय कुमार की सोई किस्मत को एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर जॉली ने जगा दिया है। 19 सितंबर को थिएटर में आई खिलाड़ी कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला की मूवी 'जॉली एलएलबी-3' बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छी कमाई कर रही है। इंडिया में 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने के लिए तैयार फिल्म विदेशों में नोटों में खेल रही है।
वर्ल्डवाइड जॉली एलएलबी 3 की शुरुआत भले ही स्लो थी, लेकिन 11 दिन बॉक्स ऑफिस पर बिताने से पहले ही अक्षय कुमार की फिल्म ने वर्ल्डवाइड अपना पूरा बजट निकाल लिया। बजट निकालने के बाद दुनियाभर में कमाई से हर दिन मुनाफा कमा रही जॉली एलएलबी 3 अब एक नया रिकॉर्ड बनाने की तरफ बढ़ रही है।
कितने करोड़ का है जॉली एलएलबी 3 का नया रिकॉर्ड?
कोर्टरूम ड्रामा फिल्म जॉली एलएलबी 3 कौन सा नया रिकॉर्ड बॉक्स ऑफिस पर बनाने जा रही है, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले फिल्म ने मंगलवार को विदेशों में टोटल कितनी कमाई की है, वह आंकड़े देख लेते हैं। सोमवार को तकरीबन 135 करोड़ वर्ल्डवाइड कमाने वाली जॉली एलएलबी 3 ने मंगलवार को भी ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाकर रखी है।
सैकनलिक.कॉम की रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 12 दिनों में टोटल 139 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। अब अक्षय कुमार की कॉमेडी ड्रामा 150 करोड़ का रिकॉर्ड बनाने की तरफ कदम बढ़ा चुकी है, जिसके लिए महज इसे 10 करोड़ वर्ल्डवाइड और कमाई करनी है।
जॉली एलएलबी 3 बॉक्स ऑफिस पर हिट या फ्लॉप?
जॉली एलएलबी 3 ने वर्ल्डवाइड मंगलवार को सिंगल डे में टोटल 4 करोड़ के आसपास की कमाई की है। अगर सिर्फ और सिर्फ विदेशों में फिल्म की कमाई की बात की जाए, तो मूवी ने तकरीबन 27.25 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर लिया है।
नॉर्थ अमेरिका में ये फिल्म काफी अच्छा बिजनेस कर रही है। अक्षय कुमार और अरशद वारसी की मूवी ने सिर्फ वहीं 11 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। जॉली एलएलबी 3 अपना बजट रिकवर करने के साथ ही अब मुनाफे में आ चुकी है, ऐसे में फिल्म फ्लॉप नहीं, बल्कि 2025 की हिट लिस्ट में शामिल हो चुकी है।
