Jolly LLB 3 Worldwide Collection: बॉक्स ऑफिस पर 'जॉली' की हुई फतेह, 11 दिन में कर दिया ये बड़ा कमाल

jolly LLB 3 Box Office अक्षय कुमार और अरशद वारसी की कोर्टरूम ड्रामा फिल्म जॉली एलएलबी 3 विदेशी बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक धमाके कर रही है। अब 11 दिन की कमाई के बाद फिल्म ने अपनी सफलता का परचम लहराते हुए बजट से ज्यादा कमाई कर ली है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 19 सितंबर को रिलीज फिल्म 'जॉली एलएलबी-3' (Jolly LLB 3) ने बॉक्स ऑफिस पर 11 दिनों में ही गदर मचाकर रख दिया है। ये फिल्म जितनी तेज रफ्तार से इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर रही है, उससे दोगुनी रफ्तार मूवी की दुनियाभर में है।

विदेशी बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार और अरशद वारसी की कोर्टरूम ड्रामा फिल्म को भले ही शुरुआत स्लो मिली थी, लेकिन अब इस मूवी ने OG के रहते हुए महज 11 दिनों के अंदर ही अपना पूरा बजट रिकवर करके विदेशों में धमाल मचा दिया है। वर्ल्डवाइड फिल्म का कितना कलेक्शन पहुंचा है, नीचे देखिए पूरे आंकड़े:

जॉली एलएलबी 3 इस साल की हिट फिल्मों में शामिल जॉली एलएलबी 3 छावा और सैयारा के बाद साल 2025 की हिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो चुकी है। 15 करोड़ से शुरुआत करने वाली मूवी ने महज 11 दिनों के अंदर ही अपना 120 करोड़ का बजट रिकवर करते हुए प्रॉफिट भी कमा लिया है। बीते दिन तक 123 करोड़ करोड़ का बिजनेस करने वाली मूवी के खाते में सोमवार को विदेशों में एक अच्छी खासी रकम आई है।

वर्ल्डवाइड 135 करोड़ ओवरसीज 27 करोड़ अमेरिका 11 करोड़ यूनाइटेड किंगडम

2 करोड़ रशिया 2 लाख पुर्तगाल 2 लाख न्यूजीलैंड 76 लाख मलेशिया 87 हजार जर्मनी 13 लाख ऑस्ट्रेलिया 4 करोड़ 76 लाख ओवरसीज मार्केट में इतना पहुंचा फिल्म का कलेक्शन जॉली एलएलबी 3 की ओवरसीज मार्केट में टोटल कमाई 11 दिनों में 27 करोड़ की हो चुकी है। फिल्म विदेशों में ऑस्ट्रेलिया से लेकर जर्मनी, मलेशिया, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएस जैसी जगहों पर रिलीज हुई, जहां मूवी का सबसे अच्छा बिजनेस अमेरिका में हुआ है। वहां पर फिल्म ने अभी तक 11 करोड़ के आसपास की कमाई की है।