Jolly LLB 3 vs OG: संडे के महा क्लैश में वकीलों पर भारी पड़ गए ‘गैंगस्टर’ भाऊ, कमाई में आगे निकली ओजी

Box Office रविवार के दिन बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार की जॉली एलएलबी 3 (Jolly और साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण की ओजी के बीच महा क्लैश देखने को मिला। इस मामले में ओजी कोर्टरूम ड्रामा से आगे निकल गई है और अपनी धाक जमाई है। आइए एक नजर आंकड़ों पर डालते हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मौजूदा समय में सिनेमाघरों में जॉली एलएलबी 3 और दे कॉल मी ओजी जैसी मूवीज दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रही हैं। एक फिल्म में कोर्टरूम कॉमेडी ड्रामा दिखाया गया है तो दूसरी मूवी गैंगस्टर सागा का एक्शन नजर आता है। रविवार के दिन ओजी और जॉली एलएलबी के बीच बॉक्स ऑफिस पर महा क्लैश (OG vs Jolly LLB 3) देखने को मिला, जिसमें पवन कल्याण की ओजी ने बाजी मारी ली।
संडे की छुट्टी का ओजी को भरपूर फायदा मिला है और वह अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म से कलेक्शन के मामले में अव्वल रही है। आइए दोनों का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड देखते हैं।
ओजी ने जॉली एलएलबी को छोड़ा पीछे
इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर तेलुगु एक्शन ड्रामा ओजी का दबदबा बना हुआ है। रिलीज के पहले दिन से ये मूवी कमाई के मामले में धमाकेदार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है और रविवार को भी इसके कलेक्शन कारवां इसी कदर आगे बढ़ा है।
सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार रिलीज के चौथे दिन संडे को पवन कल्याण और इमरान हाशमी की ओजी ने 18.50 करोड़ का कारोबार किया है, जिसकी मदद से फिल्म की घरेलू बॉक्स ऑफिस पर टोटल कमाई 140.20 करोड़ हो गई है।
दूसरी तरफ जॉली एलएलबी 3 के लिए ये दूसरा संडे था और मूवी के खाते में 6.25 करोड़ की रकम आई है। अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला की इस फिल्म का नेट कलेक्शन 90.50 करोड़ हो गया है।
इस लिहाज से बीते रविवार और ऑल ओवर बिजनेस के मामले में तेलुगु फिल्म ओजी आगे निकल गई है, जोकि पवन कल्याण के लिए एक एक्टर के तौर पर बड़ी कामयाबी है। इस तरह से संडे क्लैश में साउथ सिनेमा बॉलीवुड पर भारी पड़ता हुआ नजर आया है।
क्या है ओजी की कहानी?
गौर किया जाए दे कॉल मी ओजी की कहानी की तरफ तो पवन कल्याण की ये गैंगस्टर ड्रामा फिल्म दो गुटों की आपसी दुश्मनी की कहानी बयां करती हैं। ओजी का स्टोरी प्लॉट 1940 से लेकर 1970 के दशक के बीच सेट किया गया है। मुंबई के क्राइम सिंडिकेट में ओजस गंभीरा (पवन कल्याण) किस तरह से उथल-पुथल मचाता है, वह वाकई दर्शनीय है। इमरान हाशमी ने फिल्म ओमी भाऊ की भूमिका को निभाया है।
