    OG Worldwide Collection: सुनामी बनकर आई पवन कल्याण की ओजी, तीन दिन में सिकंदर और गेम चेंजर को छोड़ा पीछे

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 09:13 PM (IST)

    पवन कल्याण की एक्शन-थ्रिलर फिल्म के साथ तेलुगु अभिनेता की वापसी हुई। गैंगस्टर ओजस ओजी घमभीरा की भूमिका निभा रहे पवन कल्याण दे कॉल हिम ओजी में बदला लेने के लिए आए। इस मूवी के जरिए इमरान हाशमी तेलुगु सिनेमा में अपना डेब्यू कर रहे हैं। वर्ल्डवाइड कलेक्शन में फिल्म ने कमाल कर दिया है।

    पवन कल्याण की फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सुजीत की गैंगस्टर फिल्म,'दे कॉल हिम ओजी' (They Call Him OG) को क्रिटिक्स से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली थी। लेकिन इसके बावजूद फिल्म ने तीन दिनों में बॉक्स ऑफिस पर दमदार प्रदर्शन के जरिए खूब कमाई की।

    सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म

    पवन कल्याण ने फिल्म में ओजस गम्भीरा का किरदार निभाया है। इस फिल्म ने दुनिया भर में केवल तीन दिनों में 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। 'ओजी' न सिर्फ पवन के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है, बल्कि यह उनकी पहली 200 करोड़ की कमाई वाली फिल्म भी है।

    विदेशों में भी बेहतरीन कमाई कर रही फिल्म

    सैकनिल्क के अनुसार, इस तेलुगु फिल्म ने शनिवार तक भारत में 121.70 करोड़ रुपये की कमाई कर ली थी। विदेशों से 55 करोड़ की कमाई के साथ, फिल्म ने शनिवार तक दुनिया भर में कुल 200.85 करोड़ रुपये की कमाई की।

    इन फिल्मों को OG ने छोड़ा पीछे

    फिल्म ने राम चरण की 'गेम चेंजर' और सलमान खान की 'सिकंदर' को पीछे छोड़ दिया। गेम चेंजर ने 186.25 करोड़ रुपये का लाइफटाइम कलेक्शन किया था जबकि सिकंदर ने 184.6 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। 'ओजी' अब वेंकटेश की 'संक्रांतिकी वस्तुनम' (जिसने दुनिया भर में 255.2 करोड़ रुपये कमाए थे) के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म है।

    क्या है ओजी की कहानी?

    ओजी ओजस गम्भीरा (पवन कल्याण) नामक एक समुराई की कहानी है, जिसे पितातुल्य सत्य दादा (प्रकाश राज) की मदद करने के लिए सेवानिवृत्ति से बाहर आना पड़ता है। अपनी पहली तेलुगु फिल्म में, इमरान हाशमी खलनायक ओमी भाऊ की भूमिका निभा रहे हैं। प्रियंका मोहन, श्रीया रेड्डी, अर्जुन दास, सुभलेखा सुधाकर और अन्य कलाकार भी अहम रोल में नजर आए।

