OG Box Office Collection Day 3: पवन कल्याण की फिल्म ने Jolly LLB 3 को चटाई धूल, बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा

OG Box Office Collection Day 3 पवन कल्याण और इमरान हाशमी की ओजी ने बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा रखी है। इसकी टक्कर पहले से थिएटर में लगी जॉली एलएलबी 3 से चल रही है। हालांकि इसके बावजूद फिल्म अच्छा प्रदर्शन कर रही है और इसने दो दिनों में सेंचुरी मार दी है। पढ़ें फिल्म का तीसरे दिन का कलेक्शन।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पवन कल्याण की एक्शन फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' मिली-जुली समीक्षाओं के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर दमदार प्रदर्शन कर रही है। सुजीत द्वारा निर्देशित यह फिल्म दो दिनों के धुआंधार कलेक्शन के बाद तीसरे दिन भी अपनी रफ्तार कायम रखने में सफल रही। आइए जानें फिल्म का तीसरे दिन का कलेक्शन।

ओजी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 25 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई पवन कल्याण की ओजी ने पहले दिन 63.75 करोड़ के शानदार कलेक्शन के साथ खाता खोला। दूसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में गिरावट दर्ज की गई और इसने 18.75 करोड़ कमाए। हालांकि इस कलेक्शन के साथ ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। क्योंकि 21 करोड़ फिल्म ने पेड़ प्रीव्यू में कमा लिए थे। वहीं अब तीसरे दिन फिल्म की कमाई में फिर से गिरावट दर्ज की गई है क्योंकि इसने तीसरे दिन 13.87 करोड़ का कलेक्शन किया है। लेकिन इसके बावजूद यह बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जॉली एलएलबी 3 से आगे है। फिल्म का तीन दिनों का टोटल कलेक्शन 117.37 करोड़ हो गया है।