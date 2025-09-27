Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    OG Box Office Collection Day 3: पवन कल्याण की फिल्म ने Jolly LLB 3 को चटाई धूल, बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 09:41 PM (IST)

    OG Box Office Collection Day 3 पवन कल्याण और इमरान हाशमी की ओजी ने बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा रखी है। इसकी टक्कर पहले से थिएटर में लगी जॉली एलएलबी 3 से चल रही है। हालांकि इसके बावजूद फिल्म अच्छा प्रदर्शन कर रही है और इसने दो दिनों में सेंचुरी मार दी है। पढ़ें फिल्म का तीसरे दिन का कलेक्शन।

    prefferd source google
    Hero Image
    दे कॉल हिम ओजी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पवन कल्याण की एक्शन फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' मिली-जुली समीक्षाओं के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर दमदार प्रदर्शन कर रही है। सुजीत द्वारा निर्देशित यह फिल्म दो दिनों के धुआंधार कलेक्शन के बाद तीसरे दिन भी अपनी रफ्तार कायम रखने में सफल रही। आइए जानें फिल्म का तीसरे दिन का कलेक्शन।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ओजी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3

    25 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई पवन कल्याण की ओजी ने पहले दिन 63.75 करोड़ के शानदार कलेक्शन के साथ खाता खोला। दूसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में गिरावट दर्ज की गई और इसने 18.75 करोड़ कमाए। हालांकि इस कलेक्शन के साथ ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। क्योंकि 21 करोड़ फिल्म ने पेड़ प्रीव्यू में कमा लिए थे। वहीं अब तीसरे दिन फिल्म की कमाई में फिर से गिरावट दर्ज की गई है क्योंकि इसने तीसरे दिन 13.87 करोड़ का कलेक्शन किया है। लेकिन इसके बावजूद यह बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जॉली एलएलबी 3 से आगे है। फिल्म का तीन दिनों का टोटल कलेक्शन 117.37 करोड़ हो गया है।

    फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया

    यह भी पढ़ें- OG Box Office Collection Day 2: पवन कल्याण की ओजी ने निकाला जॉली एलएलबी 3 का दम, दो दिन में 100 करोड़ का आंकड़ा पार

    जॉली एलएलबी 3 से आगे निकल ओजी

    अक्षय कुमार और अरशद वारसी स्टारर जॉली एलएलबी 3 ने 19 सितंबर को थिएटर्स में दस्तक दी और अभी भी 100 करोड़ का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है जो ओजी ने सिर्फ दो दिनों की कमाई में कर दिखाया। एक हफ्ते बाद रिलीज होने के बावजूद ओजी की कमाई अक्षय की फिल्म से बेहतर है। हालांकि फिल्म की कमाई में हो रही गिरावट को ध्यान में रखते हुए आगे का कुछ कहा नहीं जा सकता लेकिन अब तक ओजी ही बॉक्स ऑफिस पर धाक जमाए हुए है।

    फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया

    एक्शन से भरपूर कहानी में पवन कल्याण के साथ इमरान हाशमी नजर आ रहे हैं। गैंगस्टर लुक में दर्शक उन्हें खूब पसंद कर रहे हैं। इनके अलावा फिल्म में प्रियंका अरुल मोहन, प्रकाश राज, अर्जुन दास और श्रीया रेड्डी जैसे कलाकारों हैं। रविवार के शोज के और भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद के साथ, 'ओजी' के आने वाले दिनों में सिनेमाघरों में अच्छी कमाई करने की उम्मीद है। पवन कल्याण की पिछली फिल्म 'हरि हर वीरा मल्लू' बॉक्स ऑफिस पर बुरी समीक्षाओं के साथ फ्लॉप रही थी।

    यह भी पढ़ें- OG Worldwide Box Office: 2 दिन में ही साउथ मूवी ने हिला डाला बॉक्स ऑफिस, अक्षय की फिल्म का छीना सिंहासन