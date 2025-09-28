Language
    Jolly LLB 3 Worldwide Collection: जॉली-जॉली वाह जी! दुनियाभर में कोर्टरूम ड्रामा की धाक, कमाई हुई धुआंधार

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 11:13 AM (IST)

    Jolly LLB 3 Worldwide Collection Day 9 अभिनेता अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और अरशद वारसी (Arshad Warsi) की कोर्टरूम ड्रामा कॉमेडी फिल्म जॉली एलएलबी 3 इन दिनों सिनेमाघरों में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रही है। कमाई के मामले में ये मूवी दुनियाभर में धमाल मचा रही है। आइए इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन की रिपोर्ट चेक करते हैं।

    जॉली एलएलबी 3 वर्ल्डवाइड कलेक्शन रिपोर्ट (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Jolly LLB 3 फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनियाभर में कमाई के मामले में अक्षय कुमार (Akshay Kumar), अरशद वारसी (Arshad Warsi) और सौरभ शुक्ला (Saurabh Shukla) की इस कोर्टरूम ड्रामा कॉमेडी का दबदबा बना हुआ है। फिल्म ने रिलीज के 9 दिन के भीतर अपने बंपर कलेक्शन से हर किसी को हैरान किया है। 

    9वें दिन वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में जॉली एलएलबी 3 ने अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है और बेहतरीन कारोबार करके दिखाया है। आइए जानते हैं कि अब तक ये फिल्म ग्लोबली कितने करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। 

    वर्ल्डवाइड छाई जॉली एलएलबी 3

    19 सितंबर को जॉली एलएलबी पार्ट 3 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से इस कोर्टरूम ड्रामा मूवी को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, जो बॉक्स ऑफिस पर इसके दमदार प्रदर्शन का अहम कारण बना। वीकेंड पर एक बार फिर से निर्देशक सुभाष कपूर की इस मूवी के कमाई में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। 

    फोटो क्रेडिट- एक्स

    सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार रिलीज के 9वें दिन जॉली एलएलबी 3 का वर्ल्डवाइड कलेक्शन अनुमानित 10 करोड़ के आस-पास रहा है। इस आधार पर अब ये मूवी पूरी दुनिया में 123 करोड़ के आस-पास कमाई कर चुकी है, जोकि 9 दिनों के हिसाब से काफी अच्छे नंबर्स माने जा रहे हैं।

    फोटो क्रेडिट- एक्स

    फिल्म के कलेक्शन के इन आंकड़ों को देखकर ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि विदेशों में भी अक्षय कुमार और अरशद वारसी की इस फिल्म को जनता की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। रविवार को जॉली एलएलबी 3 के कलेक्शन में और अधिक इजाफा देखने को मिलेगा, जो मेकर्स को राहत की सांस पहुंचाएगा। 

    क्या है जॉली एलएलबी 3 की कहानी?

    फिल्म जॉली एलएलबी 3 की कहानी एक उत्तर प्रदेश के एक गांव की सच्ची घटना पर आधारित है। जिसमें एक मशहूर उद्योगपति और प्रशासन की मिलीभगत एक किसान परिवार को शोषण किया जाता और बड़ी चालाकी से उसकी जमीन कब्जा ली जाती है। उस किसान पर कई तरह के आरोप भी लगाए जाते हैं, जिसके चलते वह आत्महत्या कर लेता है। इसी किसान परिवार को न्याय दिलाने की इर्द-गिर्द पूरी मूवी का कहानी घूमती है। 

