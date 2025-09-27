Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 9: तूफान बनकर आए दोनों जॉली, दूसरे वीकेंड बॉक्स ऑफिस पर किया धमाका
Jolly LLB 3 Box Office Collection अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली एलएलबी 3 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। घरेलू बॉक्स ऑफिस के साथ वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में भी फिल्म कमाल कर दिया है। मूवी ने अक्षय कुमार की कई पिछली फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जानिए नौवें दिन का कलेक्शन?
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जोड़ी ने कोर्ट रूम के साथ सिनेमाघरों में भी छा गई। दर्शकों ने मूवी देखकर खूब ठहाके लगाए। वीकडे पर थोड़ी गिरावट देखने के बावजूद जॉली का कमाल वीकेंड पर फिर रफ्तार पकड़ने लगा। इस मूवी की सबसे खास बात ये है कि तीसरी किश्त में दोनों जॉली एक साथ नजर आए जिसकी वजह से फैंस और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए।
कितना रहा जॉली एलएलबी 3 का कलेक्शन?
पहले दिन 12.5 करोड़ रुपये की कमाई के साथ, जॉली एलएलबी 3 ने वीकेंड पर बॉक्स ऑफिस पर 41 करोड़ रुपये की कुल कमाई के साथ धूम मचा दी। सोमवार को 73% की गिरावट के बाद, अक्षय कुमार की इस फिल्म ने मंगलवार को 5.5 करोड़ रुपये की कमाई की और अपनी वापसी की। हालांकि, बुधवार को 4.5 करोड़ रुपये से लगातार गिरावट देखी गई और सातवें दिन 3.75 करोड़ रुपये पर आकर रुकी। इस तरह पहले वीक का कलेक्शन 74 करोड़ रुपये हुआ है।
19 सितंबर को थिएटर में रिलीज हुई इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर 9 दिन पूरे हो चुके हैं। वहीं नौवें दिन का कलेक्शन भी सामने आ गया है। फिल्म ने नौवें दिन 4.73 करोड़ का कलेक्शन किया। इस तरह मूवी का कुल कलेक्शन 82.48 करोड़ रुपये पहुंच गया है।
पवन कल्याण की फिल्म से तगड़ा कॉम्पटीशन
जैसे-जैसे फिल्म का दूसरा सप्ताहांत नजदीक आ रहा है, इसे पवन कल्याण की ‘दे कॉल हिम ओजी’ से तगड़ा कॉम्पटीशन मिल रहा है। पवन कल्याण की फिल्म ने अपने पहले दिन दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से 150 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की थी।
इन फिल्मों को छोड़ा पीछे
जॉली एलएलबी 3' ने अक्षय कुमार की सुपरहिट फिल्म 'पैडमैन' को पीछे छोड़ दिया है। साल 2018 में रिलीज हुई इस फिल्म ने भारत में कुल 81.74 करोड़ रुपए कमाए थे। इसके अलावा अक्षय कुमार की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'ओएमजी' भी पीछे छूट गई है। साल 2012 में पर्दे पर आई इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 81.47 करोड़ रुपए कमाए थे.
क्या है जॉली एलएलबी 3 की कहानी?
जॉली एलएलबी 3, दूसरी किस्त के लगभग आठ साल बाद आ रही है। इस बार, फिल्म पिछली किस्तों के दो जॉली को एक अनोखे लेकिन ज़बरदस्त अदालती मुकाबले में एक साथ लाती है। अक्षय कुमार कानपुर के जॉली जगदीश मिश्रा की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि अरशद वारसी, गुस्सैल स्वभाव वाले असली जॉली जगदीश त्यागी की भूमिका में वापसी कर रहे हैं।
