Jolly LLB 3 Collection Day 10: दूसरे वीकेंड पर दोनों जॉली ने उड़ाया गर्दा, बॉक्स ऑफिस पर की ताबड़तोड़ कमाई
Jolly LLB 3 Collection Day 10 अक्षय कुमार और अरशद वारसी स्टारर कोर्ट रूम ड्रामा जॉली एलएलबी 3 ने वीकेंड पर जबरदस्त कमाई की है। फिल्म ने 12.5 करोड़ के साथ शानदार ओपनिंग की थी और पहले वीकेंड तक हाफ सेंचुरी पूरी कर ली थी। अब दूसरे वीकेंड पर भी फिल्म ने शानदार कमाई की है। पढ़ें 10वें दिन का कलेक्शन।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 19 सितंबर को थिएटर में दस्तक देने वाली कोर्ट रूम ड्रामा जॉली एलएलबी 3 साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म थी। अक्षय कुमार और अरशद वारसी स्टारर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 12 करोड़ से ज्यादा कमाई के साथ खाता खोला था और तीन दिन में हाफ सेंचुरी पूरी कर ली थी। आइए देखते हैं फिल्म ने दूसरे वीकेंड पर कितनी कमाई की।
जॉली एलएलबी 3 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3
अक्षय कुमार और अरशद वारसी स्टारर जॉली एलएलबी ने 9वें दिन 6.5 करोड़ की कमाई की थी और आज दूसरे वीकेंड पर फिल्म ने अब तक 5.74 करोड़ की कमाई कर ली है। इसी के साथ फिल्म का 10 दिन टोटल कलेक्शन 89.99 करोड़ हो गया है यानि दूसरे वीकेंड के खत्म होने तक फिल्म 90 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी। वहीं वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने दुनियाभर में 127 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। ये आंकड़ा 9 दिनों का है, 10वें दिन का वर्ल्डवाइड कलेक्शन आना अभी बाकी है।
फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया
यह भी पढ़ें- Jolly LLB 3 Worldwide Collection: जॉली-जॉली वाह जी! दुनियाभर में कोर्टरूम ड्रामा की धाक, कमाई हुई धुआंधार
जॉली एलएलबी 3 हिट कॉमेडी-ड्रामा फ्रेंचाइजी जॉली एलएलबी की तीसरी फिल्म है। पहली फिल्म में अरशद वारसी ने लीड रोल निभाया था और उनके अपोजिट अमृता राव थीं। वहीं जॉली एलएलबी 2 में अक्षय कुमार ने लीड रोल निभाया था और उनके अपोजिट हुमा कुरैशी थीं। अब तीसरी फिल्म ने दोनों जॉली एक साथ धमाल मचाने आए हैं जिन्हें ऑडियंस खूब पसंद कर रही है।
फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया
फिल्म का बजट हुआ वसूल
फिल्म का बजट लगभग 80 करोड़ रुपये है जो वसूल हो चुका है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। आने वाले दिनों में फिल्म की टक्कर ऋषभ शेट्टी की कांतारा: चैप्टर 1 से होने वाली है जो दशहरे पर रिलीज होगी। इसकी रिलीज से जॉली एलएलबी 3 की कमाई पर असर पड़ सकता है। अक्षय और अरशद के अलावा जॉली एलएलबी 3 में सौरभ शुक्ला हैं जिन्होंने जज के रूप में वापसी की है। वहीं अमृता राव और हुमा कुरैशी भी फिल्म का हिस्सा हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।