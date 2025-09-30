Language
    Jolly LLB 3 Collection Day 12: दोनों जॉली ने बॉक्स ऑफिस मचाया कोहराम, मंगलवार को छापे करारे नोट

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 09:46 PM (IST)

    Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 12 अक्षय कुमार और अरशद वारसी स्टारर जॉली एलएलबी 3 बॉक्स ऑफिस पर 12 दिन बाद भी करोड़ों की कमाई कर रही है। फिल्म ने जबरदस्त ओपनिंग के साथ अपनी शुरुआत की थी और अब तक इसने अपनी कमाई की रफ्तार पकड़ी हुई है।

    12वें दिन जॉली एलएलबी 3 ने की इतनी कमाई

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कॉमेडी-कोर्टरूम ड्रामा जॉली एलएलबी 3 बॉक्स ऑफिस पर अभी भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। अपनी शानदार एक्टिंग से अक्षय कुमार और अरशद वारसी की दमदार जोड़ी ने फैंस का दिल जीत लिया है। थिएटर्स में 12 दिन बिताने के बाद भी, 19 सितंबर को रिलीज हुई यह फिल्म कमाई की रफ्तार पकड़े हुए है और करोड़ों में कलेक्शन कर रही है। देखें 12 वें दिन का कलेक्शन।

    जॉली एलएलबी 3 कलेक्शन डे 12

    सैकनिल्क की एक रिपोर्ट के मुताबिक 12.75 करोड़ की शानदार कमाई के साथ खाता खोलने वाली जॉली एलएलबी 3 ने दो हफ्तों में अपना बजट वसूल कर लिया है। कथित तौर पर फिल्म का वजट 80 करोड़ रुपये है और 12 वें दिन की कमाई के साथ फिल्म का अब तक का टोटल कलेक्शन 96. 27 करोड़ रुपये हो गया है। मंगलवार को फिल्म ने 3.2 करोड़ का कलेक्शन किया।

    फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

    वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने दुनियाभर में 139 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। जिसमें ओवरसीज कलेक्शन 27.25 करोड़ रुपये ज्यादा है वहीं इंडिया का ग्रॉस कलेक्शन 111.75 करोड़ रुपये है। यह 11 दिनों का वर्ल्डवाइड कलेक्शन है 12वें दिन के आंकड़े आना अभी बाकी है।

    इस फ्रैंचाइजी की शुरुआत 2013 में पहली जॉली एलएलबी फिल्म की रिलीज के साथ हुई थी। इस फिल्म में अरशद वारसी ने जॉली का किरदार निभाया था। इस फ्रैंचाइजी की दूसरी फिल्म जॉली एलएलबी 2, 2017 में रिलीज हुई और इसमें अक्षय कुमार ने जॉली का किरदार निभाकर दर्शकों का दिल जीता है। अब तीसरी किस्त में दोनों जॉली एक साथ आए हैं और अपनी कॉमेडी से दर्शकों का दिल जीत रहे हैं।

    इस फ्रेंचाइजी के तीसरे पार्ट में अक्षय और अरशद के साथ सौरभ शुक्ला, हुमा कुरैशी, अमृता राव जैसे कलाकारों ने काम किया है। फिल्म 19 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी।

