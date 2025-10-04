Kantara Chapter 1: बॉक्स ऑफिस पर बजा ऋषभ शेट्टी की फिल्म का डंका, अब मिलने जा रहा ये खास सम्मान

Rishab Shetty की कंतारा चैप्टर 1 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों से खूब सराहना मिल रही है। अब फिल्म की राष्ट्रपति भवन में स्पेशल स्क्रीनिंग होगी जिसमें ऋषभ शेट्टी और फिल्म की टीम शामिल होने जा रही है। फिल्म को दर्शकों के साथ ही फिल्मी हस्तियों से भी सराहना मिल रही है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कंतारा चैप्टर 1' ने न केवल देशभर के दर्शकों के दिलों में जगह बनाई है, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार कलेक्शन कर रही है। फिल्म को रिलीज के बाद से ही दर्शकों और समीक्षकों दोनों से शानदार समीक्षाएं मिली हैं और दर्शकों के साथ ही फिल्मी हस्तियों ने भी फिल्म की तारीफ के पुल बांधे हैं।

राष्ट्रपति भवन में होगी फिल्म की स्क्रीनिंग बॉक्स ऑफिस पर अपनी शानदार सफलता के बीच, 'कंतारा चैप्टर 1' अब एक स्पेशल सम्मान के लिए तैयार है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक साल की सबसे मोस्ट अवेटेड फिल्म राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शित होने वाली है, जो पूरी टीम के लिए एक गौरवपूर्ण पल होगा। रविवार, 5 अक्टूबर को फिल्म निर्माता और लीड एक्टर ऋषभ शेट्टी, अभिनेत्री रुक्मिणी वसंत और निर्माता चालुवे गौड़ा की उपस्थिति में राष्ट्रपति भवन में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग की जाएगी।

फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा ने एक्स पर लिखा, 'कंतारा शानदार है , भारत के सभी फिल्म निर्माताओं को ऋषभ शेट्टी और उनकी टीम द्वारा बीजीएम, साउंड डिजाइन, सिनेमैटोग्राफी, प्रोडक्शन डिजाइन और वीएफएक्स में किए गए शानदार काम को देखने के बाद शर्म महसूस करनी चाहिए , कंटेंट को भूल जाना जो एक बोनस है, सिर्फ ऋषभ शेट्टी के एफर्ट ही उनकी फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाने का हकदार है। ऋषभ शेट्टी, मैं तय नहीं कर सकता कि आप एक महान निर्देशक हैं या एक महान अभिनेता'।