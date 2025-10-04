Language
    Kantara Chapter 1 Collection Day 3: तीन दिन में बजट हुआ वसूल, दर्शकों ने दिल खोलकर लुटाए पैसे, टूटे ये रिकॉर्ड

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 07:58 PM (IST)

    kantara chapter 1 दशहरे के मौके पर 2 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज हुई ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक थी। फिल्म ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त ओपनिंग की और अब तीसरे दिन इसने अपना पूरा बजट ही वसूल कर लिया है। वीकेंड पर फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई की है और कमाई के कई रिकॉर्ड्स तोड़े हैं।

    कांतारा चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस डे 3

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक कांतारा चैप्टर 1 थिएटर्स में दस्तक दे चुकी है और जैसा की फिल्म से उम्मीद थी यह शानदार कमाई भी कर रही है। फिल्म ने पहले दिन धमाकेदार ओपनिंग की थी और दूसरे दिन भी अच्छी कमाई की। अब तीसरे ही दिन में इसने सिर्फ घरेलू कलेक्शन के दम पर फिल्म का पूरा बजट 100% वसूल कर लिया है। पढ़ें कांतारा चैप्टर 1 की तीसरे दिन की कमाई।

    कांतारा चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3

    कांतारा चैप्टर 1 ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 61.85 करोड़ रुपये के साथ खाता खोला था। दूसरे दिन फिल्म ने 46 करोड़ रुपये छापे और अब तीसरे दिन इसने अब तक 35.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इसी के साथ फिल्म का तीन दिनों का टोटल कलेक्शन 142.9 करोड़ रुपये हो गया है। फिल्म का बजट 125 करोड़ रुपये था जो कि पहले ही वीकेंड पर 100% वसूल हो गया है।

    फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

    वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने दुनियाभर में दो दिन में 148 करोड़ रुपये कमा लिए हैं जिसमें से ओवरसीज कमाई 18.50 करोड़ रुपये है और इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 129.50 करोड़ है। तीसरे दिन के वर्ल्डवाइड कलेक्शन के आंकड़े आना अभी बाकी है।

    इसी के साथ कांतारा, छावा के बाद दूसरी फिल्म बन गई है जिसने इस साल सबसे तेज 100 करोड़ का आंकड़ा छुआ है। छावा ने भी तीन दिनों में 100 करोड़ रुपये पार कर लिए थे। इसी के साथ यह साल की सबसे बड़ी ओपनर भी बन गई है। फिल्म ने वॉर 2, छावा, हाउसफुल 5 के ओपनिंग कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है।

    ऋषभ शेट्टी हैं फिल्म के राइटर-निर्देशक

    इस फिल्म में ऋषभ शेट्टी ने ना सिर्फ लीड कैरेक्टर निभाया है बल्कि उन्होंने इसे लिखा और निर्देशित भी किया है। यह फिल्म 2022 में रिलीज हुई ब्लॉबस्टर कांतारा की प्रीक्वल है जिसे दर्शकों ने खूब प्यार दिया था और इसने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की थी। इस फिल्म के क्लाईमैक्स ने दर्शकों के होश उड़ा दिए थे। इसीलिए कांतारा चैप्टर 1 से दर्शकों को बहुत उम्मीदें थीं जो अब कहा जा सकता है कि ऋषभ शेट्टी ने पूरी कर दी है। फिल्म ऋषभ शेट्टी के अलावा जयराम, रुक्मिणी वसंत, गुलशन दैवेया जैसे सितारों ने अहम भूमिकाएं निभाईं हैं।

