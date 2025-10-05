Language
    Kantara Chapter 1 के इस एक्टर की खूब हो रही तारीफ, फिल्म रिलीज होने से पहले ही दुनिया को कह दिया था अलविदा

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 08:01 PM (IST)

    Kantara Chapter 1 कांतारा चैप्टर 1 साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक थी और ऋषभ शेट्टी ने दर्शकों की उम्मीदें पूरी भी कर दी। इस फिल्म में ऋषभ शेट्टी की तारीफ तो हो ही रही है लेकिन एक और कलाकार है जो दर्शकों का दिल जीत रहा है। दुख की बात ये है कि अपनी तारीफ सुनने के लिए ये कलाकार अब हमारे बीच में नहीं हैं।

    कांतारा चैप्टर 1 के इस एक्टर की हो रही खूब तारीफ

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक अच्छे एक्टर के लिए सबसे खास बात होती है उसके फैंस या दर्शक से मिली सराहना। कांतारा चैप्टर 1 में ऋषभ शेट्टी के काम की सभी तारीफ कर रहे हैं उन्होंने पर्दे के पीछे और पर्दे के सामने उम्दा प्रदर्शन किया है। ऋषभ के अलावा इस फिल्म के एक और एक्टर ने सबका ध्यान खींचा है। इस एक्टर ने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से सबका दिल जीता है जिसकी दर्शक खूब तारीफ कर रहे हैं।

    हमारे बीच नहीं रहे ये एक्टर

    हालांकि दुख की बात ये है कि अपनी तारीफ सुनने के लिए यह एक्टर अब हमारे बीच में है ही नहीं। दरअसल फिल्म रिलीज होने से पहले ही इस एक्टर ने दुनिया को अलविदा कह दिया और कांतारा चैप्टर 1 में उनकी परफॉर्मेंस की दर्शक खूब सराहना कर रहे हैं। इस एक्टर का नाम है राकेश पुजारी। इस साल मई में ही राकेश ये दुनिया छोड़कर चले गए।

    फिल्म की रिलीज से पहले हुआ देहांत

    राकेश की बीती 12 मई को हार्ट अटैक की वजह से मृ्त्यु हो गई। सिर्फ 33 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। एक शादी में डांस करते वक्त उन्हें हार्ट अटैक आया और वे गिर पड़े। रात होने की वजह से उन्हें टाइम पर डॉक्टर नहीं मिल पाए और उनाक देहांत हो गया। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में राकेश जाने माने चेहरे थे और वे एक कॉमेडी शो के विनर भी रह चुके हैं।

    ऋषभ शेट्टी ने जताया दुख

    राकेश ने कांतारा चैप्टर 1 की शूटिंग पूरी कर ली थी इसीलिए फिल्म में उनके सभी सीन्स हैं, दुखद बात ये है कि मृत्यु के एक दिन पहले ही उन्होंने कांतारा की शूटिंग पूरी की थी। उनकी डेथ के बाद ऋषभ शेट्टी ने कहा था कि राकेश उनके छोटे भाई की तरह थे और उनका निधन उनके लिए पर्सनल लॉस जैसा है।

    शूटिंग के दौरान तीन लोगों की हुई मृत्यु

    कांतारा चैप्टर 1 की शूटिंग के दौरान तीन एक्टर्स की डेथ हुई थी, इस वजह से लोगों ने इस फिल्म को लेकर शुभ-अशुभ जैसी अटकलें लगाना भी शुरू कर दिया था। राकेश के अलावा दो जूनियर आर्टिस्ट थे जिनकी इस प्रोजेक्ट के दौरान मृत्यु हो गई थी। एक की हार्ट अटैक से और दूसरे की नदी में डूबने की वजह से मौत हुई थी।

    कांतारा चैप्टर 1 दशहरे के मौके पर 2 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज हुई है यह 2022 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म कांतारा का प्रीक्वल है। ऋषभ शेट्टी की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है और इसने तीन दिनों में ही अपना बजट वसूल लिया है। बता दें कांतारा चैप्टर 1 का बजट 125 करोड़ रुपये है। इसमें ऋषभ शेट्टी ने लीड रोल निभाया है और इसके राइटर-डायरेक्टर भी ऋषभ शेट्टी ही हैं।

