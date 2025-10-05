Language
    'मजाक नहीं उड़ाना...'Kantata Chapter 1 देखकर थिएटर में क्रेजी हुए फैंस, दैवीय वेश में पहुंचा एक शख्स

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 05:22 PM (IST)

    ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 सिनेमाघरों में खूब चल रही है। दशहरे पर रिलीज हुई इस फिल्म ने तीन दिनों में ही 150 करोड़ से ज़्यादा कमा लिए। अब थिएटर से इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति तमिलनाडु के थिएटर में दैव बनकर फिल्म देखने पहुंचा।

    कांतारा का दैव बनकर सिनेमाघर पहुंचा शख्स (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 (Kantara Chapter 1) सिनेमाघरों में धूम मचा रही है। फिल्म 2 अक्टूबर को दशहरे के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और मात्र तीन दिनों में इसने 150 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन कर लिया। लोगों को फिल्म में दैव और कोला सबसे ज्यादा पसंद आया था। इसी के साथ इसकी कहानी को भी काफी ज्यादा पसंद किया गया।

    साल 2022 में आई थी कांतारा

    कांतारा चैप्टर 1 साल 2022 में आई ऋषभ शेट्टी की फिल्म का प्रीक्वल है। ऋषभ शेट्टी ने इसे लिखा और डायरेक्ट किया है। कई लोग छुट्टी का भरपूर फायदा उठाते हुए भारी संख्या में थ्रिएटर फिल्म देखने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति तमिलनाडु के एक थिएटर में दैव बनकर मूवी देखने पहुंचा। कई फैंस को ये पसंद नहीं आया और वो इसकी आलोचना करने लगे।

    थिएटर में इधर-उधर भागने लगा फैन

    डिंडीगुल के एक थिएटर में फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान, दैवीय वेश में एक फैन नाटकीय ढंग से थिएटर में प्रवेश करता हुआ दिखाई दिया। सुरक्षा गार्ड उसे रोकने की कोशिश करते दिखे, लेकिन वह थिएटर में इधर-उधर उछलता रहा। दर्शक उस प्रशंसक के हाव-भाव देखकर दंग रह गए। इस पल के कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं और सभी का ध्यान खींच रहे हैं।

    कांतारा चैप्टर 1 देखकर क्रेजी हुए फैंस

    इसे एक्स पर शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा,"डिंडीगुल में कंतारा चैप्टर 1 की स्क्रीनिंग के बाद उमा राजेंद्र थिएटर में एक प्रशंसक ने दैवीय वेश धारण कर दर्शकों को दंग कर दिया। रोंगटे खड़े हो गए।" एक अन्य ने लिखा, "यह डिंडीगुल में हुआ। तमिलनाडु के लोग #कंताराचैप्टर1 के लिए पागल हो रहे हैं।" कुछ सोशल मीडिया यूज़र्स ने इस हरकत की निंदा की और एक ने लिखा, "यह बहुत गलत है। मुझे पता है कि लोग उत्साहित हैं और कुछ प्रचार चाहते हैं। कृपया ऐसा न करें। हम तुलुवासियों के लिए, ये पवित्र हैं और हमारे जीवन का मूल हैं। कृपया ऐसी चीजें न करें।"

    लोगों ने कहा- इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए

    एक ने टिप्पणी की, "कृपया ऐसा करने से बचें, यह यहां की एक मान्यता है... नाटक या प्रदर्शन का विषय नहीं।" दूसरे ने अपनी बात कहते हुए लिखा, "यह कई लोगों की मान्यता है, कृपया इसका मजाक उड़ाकर इसे खराब न करें, आप जोकर हैं, मुझे लगता है कि फिल्म टीम को इस थिएटर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।"

