Dhurandhar के सामने सीना तान खड़ी है IKKIS, तीसरे दिन शनिवार को कलेक्शन में आया बड़ा उछाल
Ikkis Box Office Collection Day 3: शुक्रवार को वर्किग डे की वजह से भले ही 'इक्कीस' के बॉक्स ऑफिस पर कदम लड़खड़ाए हो, लेकिन शनिवार को फिल्म एक बार फिर से ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अगस्त्य नंदा की फिल्म 'इक्कीस' की बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत अच्छी हुई थी। 'धुरंधर' के सामने न्यू कमर अगस्त्य और धर्मेंद्र की इस फिल्म को भले ही बहुत बड़ी ओपनिंग न मिली हो, लेकिन लोगों को थिएटर तक खींचकर लाने में फिल्म सफल रही थी।
घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ से ओपनिंग लेने वाली श्रीराम राघवन द्वारा निर्देशित 'इक्कीस' का कलेक्शन शुक्रवार को वर्किंग डे के कारण भले थोड़ा डाउन हुआ था, लेकिन अब शनिवार को फिल्म ने एक बार फिर से 'धुरंधर' की आंख में आंख डालकर बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला किया है। इक्कीस के कलेक्शन में रिलीज के तीसरे दिन यानी कि शनिवार को उछाल देखने को मिली।
'धुरंधर' के सामने कमा लिए इतने करोड़
इक्कीस में अगस्त्य नंदा ने कम उम्र में परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले शहीद सेकेण्ड लेफ्टिनेन्ट अरुण खेत्रपाल का किरदार निभाया है। इस किरदार के लिए उन्होंने जितनी भी मेहनत की थी, वह रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। इक्कीस की कहानी को अच्छे तरह से दर्शाने के लिए न सिर्फ मेकर्स को तारीफ मिली है, बल्कि अगस्त्य नंदा को भी उनके किरदार के लिए खूब सराहा गया। फिल्म ने तीन दिन में कितना कमाया है, चलिए बताते हैं।
सैकनलिक डॉट कॉम की अर्ली रिपोर्ट्स के मुताबिक, शुक्रवार को कुल 3.50 करोड़ की कमाई करने वाली अगस्त्य नंदा और धर्मेंद्र की वॉर ड्रामा फिल्म ने शनिवार को तकरीबन 8 बजे तक 3.44 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म के फाइनल आंकड़े 12 बजे तक आते हैं, ऐसे में उम्मीद है कि इसका शनिवार का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 4:30 करोड़ से 5 करोड़ के बीच पहुंच सकता है।
अब तक कितना कलेक्शन कर चुकी है इक्कीस?
इक्कीस के तीन दिन के घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की बात करें तो ये फिल्म 13.94 करोड़ नेट कमाई कर चुकी है, जो रात तक 15 करोड़ तक पहुंच सकता है। इसके अलावा फिल्म के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो मूवी ने 2 दिन में दुनियाभर में 13.75 करोड़ कमाए हैं।
ओवरसीज मार्केट में फिल्म की कमाई 1.25 करोड़ रुपए है। धुरंधर को बॉक्स ऑफिस पर एक महीना पूरा होने जा रहा है और धीरे-धीरे फिल्म की कमाई घट रही है। ऐसे में 23 जनवरी बॉर्डर 2 के आने से पहले इक्कीस के पास पूरा समय है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के खुले मैदान में खेल सके और अपनी धाक जमा सके।
