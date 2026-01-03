Dhurandhar के सामने सीना तान खड़ी है IKKIS, तीसरे दिन शनिवार को कलेक्शन में आया बड़ा उछाल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अगस्त्य नंदा की फिल्म 'इक्कीस' की बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत अच्छी हुई थी। 'धुरंधर' के सामने न्यू कमर अगस्त्य और धर्मेंद्र की इस फिल्म को भले ही बहुत बड़ी ओपनिंग न मिली हो, लेकिन लोगों को थिएटर तक खींचकर लाने में फिल्म सफल रही थी।

घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ से ओपनिंग लेने वाली श्रीराम राघवन द्वारा निर्देशित 'इक्कीस' का कलेक्शन शुक्रवार को वर्किंग डे के कारण भले थोड़ा डाउन हुआ था, लेकिन अब शनिवार को फिल्म ने एक बार फिर से 'धुरंधर' की आंख में आंख डालकर बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला किया है। इक्कीस के कलेक्शन में रिलीज के तीसरे दिन यानी कि शनिवार को उछाल देखने को मिली।

'धुरंधर' के सामने कमा लिए इतने करोड़ इक्कीस में अगस्त्य नंदा ने कम उम्र में परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले शहीद सेकेण्ड लेफ्टिनेन्ट अरुण खेत्रपाल का किरदार निभाया है। इस किरदार के लिए उन्होंने जितनी भी मेहनत की थी, वह रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। इक्कीस की कहानी को अच्छे तरह से दर्शाने के लिए न सिर्फ मेकर्स को तारीफ मिली है, बल्कि अगस्त्य नंदा को भी उनके किरदार के लिए खूब सराहा गया। फिल्म ने तीन दिन में कितना कमाया है, चलिए बताते हैं।

अब तक कितना कलेक्शन कर चुकी है इक्कीस? इक्कीस के तीन दिन के घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की बात करें तो ये फिल्म 13.94 करोड़ नेट कमाई कर चुकी है, जो रात तक 15 करोड़ तक पहुंच सकता है। इसके अलावा फिल्म के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो मूवी ने 2 दिन में दुनियाभर में 13.75 करोड़ कमाए हैं।