'पड़ोसी मुल्क विश्वसनीय नहीं...' Ikkis के डिस्कलेमर ने खींचा फैंस का ध्यान, जयदीप अहलावत के रोल पर था इशारा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अमिताभ बच्चन के नाति अगस्त्य नंदा की फिल्म इक्कीस नए साल के मौके पर 1 जनवरी को रिलीज हो चुकी है। फिल्म में धर्मेंद्र ने अगस्त्य के पिता का किरदार निभाया है और ये उनकी आखिरी फिल्म भी है। मूवी में उनके अलावा जयदीप अहलावत और अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया भी नजर आईं।

क्या है इक्कीस का डिस्कलेमर? श्रीराम राघवन की फिल्म 'इक्कीस' को दर्शकों से अच्छी समीक्षाएं मिली हैं। वहीं फिल्म का कलेक्शन भी ठीक ठाक रहा। फिल्म में अभिनेता जयदीप अहलावत ने ब्रिगेडियर जान मोहम्मद निसार नामक एक पाकिस्तानी सैनिक की भूमिका निभाई है, जो एक सकारात्मक किरदार है। फिल्म निर्माताओं ने फिल्म में एक डिस्क्लेमर जोड़ा है, जिसमें लिखा है कि निसार एक अपवाद थे और पड़ोसी देश भरोसेमंद नहीं है। ये काफी वायरल हो रहा है क्योंकि फैंस का मानना है कि ये सीधा पाकिस्तान की ओर इशारा है।