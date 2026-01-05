Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Dhurandhar का कहर जारी! 5वें रविवार को भी रणवीर सिंह की फिल्म ने दुनियाभर में किया तगड़ा कलेक्शन

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 03:17 PM (IST)

    Dhurandhar Worldwide Collection: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर ने पांचवें वीकेंड भी कमाई से बॉक्स ऑफिस हिला दिया है। भारत में रविवार को कमाई का आंकड़ा आस ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    धुरंधर का वर्ल्डवाइड कलेक्शन। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धुरंधर में आदित्य धर का स्पाई थ्रिलर को अलग अंदाज में दिखाना दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है। विवादों के बावजूद फिल्म एक महीने बाद भी बड़े पर्दे पर अपना जादू चला पाने में सफल रही है। आलम यह है कि पांचवें वीकेंड में भी फिल्म ने डबल डिजिट में कमाकर बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया है।

    दमदार कहानी और कास्टिंग के साथ धुरंधर दर्शकों के दिलों पर राज कर रही है। इसका क्रेज एक महीने बाद भी खत्म हीं हो रहा है जिसका अंदाजा फिल्म के कलेक्शन से साफ लगाया जा सकता है। भारतीय बॉक्स ऑफिस के अलावा धुरंधर दुनियाभर में भी तहलका मचा रही है। 

    धुरंधर का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

    धुरंधर दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में शुमार हो गई है। इस फिल्म ने भले ही छावा (31 करोड़) से भी कम ओपनिंग की थी, लेकिन इसने विक्की कौशल की फिल्म को भी पछाड़ दिया है। भारत में फिल्म का कारोबार 800 करोड़ रुपये के ऊपर हो गया है और दुनियाभर की कमाई आपको हैरान कर देगी।

    Dhurandhar

    रणवीर सिंह की धुरंधर का ओवरसीज में धमाका देखने को मिल रहा है। खाड़ी देशों में बैन होने के बावजूद यह फिल्म ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स जैसे देशों में बढ़िया कमाई कर रही है। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, धुरंधर ने ओवरसीज में 272.25 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है, जबकि ओवरऑल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1240.73 करोड़ रुपये है।

    यह भी पढ़ें- Dhurandhar मूवी में अक्षय खन्ना की तारीफ होने पर राकेश बेदी ने दिया रिएक्शन, बोले- 'वह हमेशा गेम में रहे हैं'

    पांच वीकेंड में कैसा रहा धुरंधर का कारोबार?

    वीकेंड में फिल्मों का दबदबा हमेशा से ही ज्यादा रहता है। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे हफ्ते तक धुरंधर ने खूब तबाही मचाई और पांचवें वीकेंड में भी कमाई हैरान करने वाली है। 

    • पहला वीकेंड- 106.5 करोड़ रुपये
    • दूसरा वीकेंड- 146.6 करोड़ रुपये
    • तीसरा वीकेंड- 99.7 करोड़ रुपये
    • चौथा वीकेंड- 61.9 करोड़ रुपये
    • पांचवां वीकेंड- 35.8 करोड़ रुपये

    बीते शनिवार को धुरंधर ने 12 करोड़ रुपये से ऊपर कमाया था, जबकि रविवार को फिल्म का कलेक्शन 13.50 करोड़ रुपये था। 

    यह भी पढ़ें- द कश्मीर फाइल्स डायरेक्टर ने किया धुरंधर का रिव्यू, बोले- 'दिमाग चकरा गया'