Dhurandhar का कहर जारी! 5वें रविवार को भी रणवीर सिंह की फिल्म ने दुनियाभर में किया तगड़ा कलेक्शन
Dhurandhar Worldwide Collection: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर ने पांचवें वीकेंड भी कमाई से बॉक्स ऑफिस हिला दिया है। भारत में रविवार को कमाई का आंकड़ा आस ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धुरंधर में आदित्य धर का स्पाई थ्रिलर को अलग अंदाज में दिखाना दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है। विवादों के बावजूद फिल्म एक महीने बाद भी बड़े पर्दे पर अपना जादू चला पाने में सफल रही है। आलम यह है कि पांचवें वीकेंड में भी फिल्म ने डबल डिजिट में कमाकर बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया है।
दमदार कहानी और कास्टिंग के साथ धुरंधर दर्शकों के दिलों पर राज कर रही है। इसका क्रेज एक महीने बाद भी खत्म हीं हो रहा है जिसका अंदाजा फिल्म के कलेक्शन से साफ लगाया जा सकता है। भारतीय बॉक्स ऑफिस के अलावा धुरंधर दुनियाभर में भी तहलका मचा रही है।
धुरंधर का वर्ल्डवाइड कलेक्शन
धुरंधर दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में शुमार हो गई है। इस फिल्म ने भले ही छावा (31 करोड़) से भी कम ओपनिंग की थी, लेकिन इसने विक्की कौशल की फिल्म को भी पछाड़ दिया है। भारत में फिल्म का कारोबार 800 करोड़ रुपये के ऊपर हो गया है और दुनियाभर की कमाई आपको हैरान कर देगी।
रणवीर सिंह की धुरंधर का ओवरसीज में धमाका देखने को मिल रहा है। खाड़ी देशों में बैन होने के बावजूद यह फिल्म ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स जैसे देशों में बढ़िया कमाई कर रही है। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, धुरंधर ने ओवरसीज में 272.25 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है, जबकि ओवरऑल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1240.73 करोड़ रुपये है।
पांच वीकेंड में कैसा रहा धुरंधर का कारोबार?
वीकेंड में फिल्मों का दबदबा हमेशा से ही ज्यादा रहता है। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे हफ्ते तक धुरंधर ने खूब तबाही मचाई और पांचवें वीकेंड में भी कमाई हैरान करने वाली है।
- पहला वीकेंड- 106.5 करोड़ रुपये
- दूसरा वीकेंड- 146.6 करोड़ रुपये
- तीसरा वीकेंड- 99.7 करोड़ रुपये
- चौथा वीकेंड- 61.9 करोड़ रुपये
- पांचवां वीकेंड- 35.8 करोड़ रुपये
बीते शनिवार को धुरंधर ने 12 करोड़ रुपये से ऊपर कमाया था, जबकि रविवार को फिल्म का कलेक्शन 13.50 करोड़ रुपये था।
