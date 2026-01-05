द कश्मीर फाइल्स डायरेक्टर ने किया धुरंधर का रिव्यू, बोले- 'दिमाग चकरा गया'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। निर्देशक आदित्य धर ने धुरंधर जैसा एक मास एंटरटेन पैकेज बनाया है, जिसकी चर्चा रिलीज के एक महीने के बाद भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ऑडियंस से लेकर क्रिटिक्स तक हर किसी ने रणवीर सिंह की इस मल्टी स्टारर मूवी की तारीफों में कसीदे पढ़े हैं। सिर्फ सिनेप्रेमी ही नहीं बल्कि सेलेब्स भी धुरंधर के मुरीद होते हुए नजर आए हैं।

अब धुरंधर की प्रशंसा द कश्मीर फाइल्स जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी बनाने वाले निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री ने की है। विवेक ने धुरंधर की तारीफ में सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा नोट लिखा है। धुरंधर के मुरीद हुए विवेक अग्निहोत्री विवेक अग्निहोत्री हिंदी सिनेमा के दिग्गज फिल्ममेकर्स में से एक हैं। वह अपने बेबाक अंदाज के लिए काफी जाने जाते हैं। मसला कोई भी विवेक अपनी राय को रखने से पीछे नहीं हटते हैं। जहां तमाम सेलेब्स धुरंधर का रिव्यू कर रहे थे, तो इस मामले में भला विवेक अग्निहोत्री कैसे पीछे रह सकते हैं।

Just landed back in India after two months and the first thing we did was watch @AdityaDharFilms Dhurandhar.



Mind blown and proud are the only words that come to my mind.



Anyone who knows what goes into making a film would understand what it takes to pull something… — Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) January 5, 2026 ''दो महीनों के बाद भारत लौटा हूं और आते ही मैंने फिल्म धुरंधर को देखा है। दिमाग चकरा गया और गर्व महसूस हो रहा है। जो कोई नहीं जानता कि एक फिल्म बनाने में कितनी मेहनत लगती है, विजन, राइटिंग, कॉन्फिडेंस, अपने इंस्टिंक्ट पर भरोसा, क्योंकि इस तरह का सिनेमा गलती से नहीं बनता।'' आदित्य धर को लेकर कही ये बात अपनी बात को आगे जारी रखते हुए विवेक ने कहा है- ''सभी की परफॉर्मेंस काफी शानदार रही है, लेकिन कुछ के बारे में बात ज्यादा होगी। मूवी का हर छोटा-बड़ा किरदार अपने आप में खास रहा है और टॉप-नॉच परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। प्रिय आदित्य धर मैंने हमेशा आपके काम की तारीफ की है, खासकर आपके स्केल और डिजाइन की समझ से मैं काफी प्रभावित हुआ हूं, लेकिन यह आप एक अलग ही लेवल पर काम कर रहे हैं।