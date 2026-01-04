Dhurandhar Box Office Collection Day 31: बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर की सरकार, 31वें दिन कमाई से पलट दिया पूरा गेम
Dhurandhar Collection Day 31: अभिनेता रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर की रिलीज को एक महीना पूरा हो गया है। रिलीज के 31वें दिन एक बार फिर से धुरंधर ने डबल ड ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Dhurandhar Box Office Day 31 Report: फिल्म धुरंधर की धाक बॉक्स ऑफिस पर महीनेभर बाद भी बनी हुई है। अब तक ये मूवी कमाई के मामले में कई बड़े रिकॉर्ड बनाती आई है और कई फिल्मों को पीछे छोड़ने में सफल रही है।
बेशक बीते हफ्तों की तुलना में धुरंधर के कलेक्शन की रफ्तार धीमी पड़ी है, लेकिन पांचवे रविवार को एक बार फिर से रणवीर सिंह स्टारर इस स्पाई थ्रिलर ने कमाई के मामल में कमबैक करके दिखाया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि रिलीज के 31वें दिन धुरंधर ने कितने करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है।
31वें दिन धुरंधर ने किया कमाल
5 दिसंबर 2025 से लेकर 4 जनवरी 2026 तक बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर का सफर काफी शानदार और ऐतिहासिक रहा है। कमाई के मामले में अब तक धुरंधर ने अपनी छाप छोड़ी है। संडे की छुट्टी का धुरंधर ने फिर से फायदा उठाया है और मोटी कमाई करके दिखाई है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार रिलीज के 31वें दिन धुरंधर ने करीब 14 करोड़ का कारोबार किया है, जो शनिवार की तुलना में अधिक है।
कलेक्शन के इन आंकड़ों को देखकर ये आसानी से कहा जा सकता है कि रिलीज के एक महीने बाद भी फैंस के बीच धुरंधर का क्रेज खत्म होने का नाम नहीं ले लहा है। अपनी धमाकेदार कमाई के जरिए धुरंधर अब हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली एकमात्र मूवी बन गई है।
पांचवें रविवार के कमाई को जोड़ दिया जाए तो अब धुरंधर का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 820 करोड़ के पार पहुंच गया है, जोकि अपने आप में एक महा रिकॉर्ड है।
धुरंधर के आगे सब फेल
धुरंधर की लोकप्रियता इस बात से लगा सकते हैं कि इस फिल्म के बाद जितनी भी मूवीज रिलीज हुई हैं, वे सब बॉक्स ऑफिस पर फिसड्डी साबित हुई हैं। इन मूवीज में अंखड़ा 2, तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी और इक्कीस जैसी मूवीज के नाम के शामिल हैं। धुरंधर के सामने इन सभी फिल्मों की एक भी नहीं चली है और ये पाई-पाई के लिए तरसी हैं। अब देखना ये भी दिलचस्प रहेगा कि धुरंधर का धमाल और कितने दिनों तक जारी रहेगा।
