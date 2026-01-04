Dhurandhar Box Office Collection Day 31: बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर की सरकार, 31वें दिन कमाई से पलट दिया पूरा गेम

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Dhurandhar Box Office Day 31 Report: फिल्म धुरंधर की धाक बॉक्स ऑफिस पर महीनेभर बाद भी बनी हुई है। अब तक ये मूवी कमाई के मामले में कई बड़े रिकॉर्ड बनाती आई है और कई फिल्मों को पीछे छोड़ने में सफल रही है।

बेशक बीते हफ्तों की तुलना में धुरंधर के कलेक्शन की रफ्तार धीमी पड़ी है, लेकिन पांचवे रविवार को एक बार फिर से रणवीर सिंह स्टारर इस स्पाई थ्रिलर ने कमाई के मामल में कमबैक करके दिखाया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि रिलीज के 31वें दिन धुरंधर ने कितने करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है।

31वें दिन धुरंधर ने किया कमाल 5 दिसंबर 2025 से लेकर 4 जनवरी 2026 तक बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर का सफर काफी शानदार और ऐतिहासिक रहा है। कमाई के मामले में अब तक धुरंधर ने अपनी छाप छोड़ी है। संडे की छुट्टी का धुरंधर ने फिर से फायदा उठाया है और मोटी कमाई करके दिखाई है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार रिलीज के 31वें दिन धुरंधर ने करीब 14 करोड़ का कारोबार किया है, जो शनिवार की तुलना में अधिक है।